Son dakika... DEM Partili milletvekilleri Öcalan'la görüşmek için İmralı'da!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 11:43

Güncelleme: 28.12.2024 - 12:07

Adalet Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya dün olumlu yanıt verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etmelerine izin verildiğini belirtti.

Bu kararın ardından Önder ve Buldan, Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Cezaevi'ne gitti. İki vekille Öcalan'ın görüşmesinin devam ettiği bildiriliyor.

BAHÇELİ 'HAYIRLI BAŞLANGIÇ' DEDİ

22 Ekim'de Meclis'te 'Öcalan çıksın, Meclis'te konuşsun' çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra bu çağrısını defaatle tekrar etmişti. Görüşlerinde bir değişiklik olmadığını belirten MHP lideri son olarak 20 Aralık'ta konuya ilişkin ''Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. 2025’e giriyoruz ve dikkat edilirse yüzüğümde de 'Yeni yüzyıl, yeni Türkiye' diye var. Bu bakımdan hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum Türkiye açısından da insanımız için de hayırlara vesile olur" demişti.