Son Dakika... DEM Parti'nin İmralı ziyareti sona erdi

Son dakika haberi... DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sona erdi.

Son Dakika... DEM Parti'nin İmralı ziyareti sona erdi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 15:44

DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme tamamlandı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle ertelenen görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve  Asrın Hukuk Bürosu'ndan avukat Faik Özgür Erol katıldı. 

 


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