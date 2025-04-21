Son Dakika... DEM Parti'nin İmralı ziyareti sona erdi
Son dakika haberi... DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sona erdi.
DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme tamamlandı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle ertelenen görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan avukat Faik Özgür Erol katıldı.
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