Son dakika... Depremzedelerin tepkisine neden olmuştu: CHP'den Lütfü Savaş açıklaması!

Son dakika haberi... CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine ilişkin gelen tepkilere ilişkin yaptığı açıklamada "Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayımız Lütfü Savaş'tır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:49
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay’da 20 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti.

31 Mart yerel seçimleri için yeni adaylarını duyuran CHP, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la bir dönem daha devam etme kararı aldı. Başta Hataylılar olmak üzere birçok yurttaş CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından CHP'den de ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bugün bir gazetecinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada Savaş'a sahip çıktı.

Yücel'in açıklaması şu şekilde:

"Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayımız Lütfü Savaş'tır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hatay'da büyük acılar yaşandı. Bu yaraların sarılması noktasında CHP Büyükşehir Belediye Başkanımız her türlü özveri ve fedakarlığı göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir." 


Lütfü Savaş

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