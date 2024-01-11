Son dakika... Depremzedelerin tepkisine neden olmuştu: CHP'den Lütfü Savaş açıklaması!
Son dakika haberi... CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine ilişkin gelen tepkilere ilişkin yaptığı açıklamada "Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayımız Lütfü Savaş'tır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay’da 20 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti.
31 Mart yerel seçimleri için yeni adaylarını duyuran CHP, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la bir dönem daha devam etme kararı aldı. Başta Hataylılar olmak üzere birçok yurttaş CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepki gösterdi.
Tepkilerin ardından CHP'den de ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bugün bir gazetecinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada Savaş'a sahip çıktı.
Yücel'in açıklaması şu şekilde:
"Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayımız Lütfü Savaş'tır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hatay'da büyük acılar yaşandı. Bu yaraların sarılması noktasında CHP Büyükşehir Belediye Başkanımız her türlü özveri ve fedakarlığı göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir."
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- CHP 240 adayını açıklandı!
- DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek
- 'Daha dur bakalım... Bu, bu işin ilk adımı'
- Adaylar netleşmeye başladı
- Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması
- Adaylık açıklamasının ardından ilk anket
- 4-7-8 tekniği ile kolayca uykuya dalın
- Erdoğan önce paylaştı, sonra sildi
- İstismarcı öğretmenden şok savunma