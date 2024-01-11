Hataylı depremzedelerden Lütfü Savaş tepkisi: 'Hatay halkına hakaret'

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay’da 20 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti. Ölümlerin ardından istifa etmeyen CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 10:57
Hataylı depremzedelerden Lütfü Savaş tepkisi: 'Hatay halkına hakaret'
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31 Mart yerel seçimleri için yeni adaylarını duyuran CHP, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la bir dönem daha devam etme kararı aldı. Başta Hataylılar olmak üzere birçok yurttaş, siyasetçi ve gazeteci CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları...


Lütfü Savaş

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