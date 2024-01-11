Hataylı depremzedelerden Lütfü Savaş tepkisi: 'Hatay halkına hakaret'

Yayınlanma: 11.01.2024 - 10:57

Güncelleme: 11.01.2024 - 11:03

31 Mart yerel seçimleri için yeni adaylarını duyuran CHP, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la bir dönem daha devam etme kararı aldı. Başta Hataylılar olmak üzere birçok yurttaş, siyasetçi ve gazeteci CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları...

Ve Lütfü Savaş resmen Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. CHP bu skandal kararla Hatay’da kendi ipini çekti. Aileme asla oy verdirtmeyeceğim ve biliyorum ki benim çevremdeki pek çok insan da Savaş’a oy vermeyecek! https://t.co/voV8XAcUJp — Merve Dişli (@MerveDisli) January 10, 2024

Seçim zamanı evimiz yokken, olmayan kaynaklarla saatlerce yol gidip oy kullandık adalet umuduyla. Hepimizin ahını alanları büyükşehir belediye başkanı adayı yapmaya utanmadınız mı? Siz bizim aklımızla dalga mı geçiyorsunuz? Bu kadar mı halktan kopuksunuz? @herkesicinCHP https://t.co/DW5SPftIPK — Yiğit Göktuğ - ???? (@yigiTorun) January 10, 2024

Çadır ve konteynerlerde yaşamaya muhtaç edilen insanları düşününce 1 yılda insanlara güzel bir yaşam ortamı sunamayan büyükşehir belediyesine sorumluluk yüklemek insani ve mecburi sorumluluktur. İnsana sorarlar 1 yıldır neredesin diye https://t.co/ctuNkzhfFW — mülkiye, kurtuluş parkı ve sonra kızılay (@evevarmak) January 10, 2024

İstanbul'u Murat Kurum, Hatay'ı Lütfü Savaş mı depreme hazırlayacak? Geçiniz. — Bülent Mumay (@bulentmumay) January 11, 2024

Hatay’ı mezarlığa çeviren Lütfü Savaş Chp’den tekrar aday olmuş. Bu Hatay halkına, kayıplarına en büyük hakarettir! pic.twitter.com/k8xEkvbZs0 — Umut (@demoqrat1) January 10, 2024

Bir gazeteci olarak değil bu ülkenin bir yurttaşı olarak yazıyorum bunları.

Hatay’da hiçbir yakınımı kaybetmedim. Ancak enkazdan çıkan her can ailemmiş gibi hissettim, gözyaşı döktüm. CHP Lütfü Savaş kararını geri çekmezse İstanbul’da sandığa gitmeyeceğim. Yok öyle sanık olması… — Seyhan Avşar (@seyhanavsar) January 10, 2024

Çok sevindim bu habere. Sevgili Antakyalılar, bize olan olmuş. Bu seçim Antakya’da taş üstüne taş koyabilecek olana oy verin. Hiçbiri değilse vermeyim. Ben bu suç ve günah çemberine destek olmak istemiyorum artık. Hepsinin canı cehenneme. Vampir sürüsü. — Mehmet Ali Gümüş (@mehmettaligumus) January 10, 2024