En az 20 bin yurttaş hayatını kaybetmişti: Yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş, Hatay için 'söz' verdi

Yayınlanma: 11.01.2024 - 09:44

Güncelleme: 11.01.2024 - 09:44

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay’da 20 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti. Ölümlerin ardından istifası beklenirken "İstifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane büyükşehirin istifa etmesi lazım. Burada yıkılan ilçeler, beldeler istifa etmesi lazım. İktidarın istifa etmesi lazım. İstifa edilecekse hep beraber edelim" açıklamasıyla dikkat çeken CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yeniden aday gösterildi.

Aday gösterildikten sonra ilk açıklamasını X hesabından yapan Savaş, şu ifadeleri kullandı:

"İlk Genel Başkanı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan partim Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edilmekten büyük onur duydum. Başta Sayın Genel Başkanım Özgür Özel olmak üzere, Kıymetli MYK ve PM Üyelerimize, Milletvekillerimize, Hatay İl Başkanımız Hakan Tiryaki ile İlçe Başkanlarımız ve Yöneticilerimize, Kadın ve Gençlik Kolları’nda görevli kardeşlerime ve değerli Partililerimize teşekkürlerimi sunarım.

Kıymetli Hemşehrilerim; Tarihin en büyük depremlerinden olan 6 Şubat depremleriyle gerçekleşen afette yaşadığımız acı kayıplar ve büyük yıkımlar her birimizi tarifsiz üzüntüye boğmuş, bununla beraber yeniden toparlanma ve ayağa kalkma azmimize, çalışmamıza çok büyük güç vermiş, tüm renklerimizle dayanışmamızı ve şahsi meselemiz Hatay’a olan bağlılık ve aidiyet duygumuzu doruğa taşımıştır.

Şehrimizde zor şartlarda yaşamaya devam eden ve şehir dışında olup kalbi Hatay'da atan tüm hemşehrilerime söz veriyorum;

yaşadığımız tüm acılara rağmen kadim şehrimizde yine aynı sofralarda tüm renklerimizle buluşacağız.

Önümüzdeki tek hedef, bilimin ışığında, yüksek azimle, yorulmadan bir ve bütün olarak şehrimizi güvenle geleceğe taşımak olacaktır."