CHP Parti Meclisi toplandı: Adaylar netleşmeye başladı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 14:01

Güncelleme: 10.01.2024 - 22:36

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) saat 14.00’te başlayan MYK'nin ardından Parti Meclisi (PM), merak edilen adaylar için bir araya geldi. PM toplantısı sonrası aralarında Adana, Mersin ve Aydın'ın da bulunduğu 200 dolayında il ve ilçenin belediye başkan adayları açıklanacak.

CHP yönetimi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu yeniden aday gösterdi.

KARALAR'A CHP'Lİ VEKİLDEN TEBRİK GELDİ

Kulislere göre, PM'de Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Zeydan Karalar'ın yeniden aday gösterilmesi kararlaştırıldı. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, sosyal medya hesabından Karalar'ı tebrik etti.

'TOPAL EFE' YENİDEN ADAY

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı Özlem Çerçioğlu, yeniden aday oldu. Aydın'da diğer 10 ilçe belediyesi de belli oldu.

HATAY'DA ADAY KİM OLDU?

Kulislere göre CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı, mevcut başkan Lütfü Savaş oldu.

ANKARA VE İSTANBUL İLÇELERİNDE DURUM...

Ankara ve İstanbul’da da bazı ilçelerin adayları belli oldu. İstanbul'da 2019 seçimlerinde az farkla kaybedilen Beyoğlu ve Üsküdar'ın da aralarında bulunduğu 23 ilçede adaylar belirlenecek.

Bu çerçevede CHP kulislerinde, Üsküdar’da Sinem Dedetaş, Beyoğlu’nda İnan Güney, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Silivri’de Bora Balcı, Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Kartal'da Gökhan Yüksel, Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık, Eyüpsultan’da Bülent Özmen ve Tuzla’da Eren Ali Bingöl’ün PM’nin onayına sunulduğu belirtildi.

Bu isimler dışında Güngören'de Temel Akkoç, Başakşehir'de Mesut Öksüz, Sancaktepe'de Alper Yeğin, Bayrampaşa'da Hasan Mutlu, Gaziosmanpaşa'da Hakan Bahçetepe de adaylıkları kesinleşen isimler oldu.

ANKARA ETİMESGUT'TA 'BEHZAT Ç' SÜRPRİZİ

CHP MYK, "Behzat Ç" dizisindeki başkomiser karakteriyle hafızalar kazınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye başkan adayı gösterme kararı aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Beşikçioğlu’nun adaylığına itiraz ettiği yönünde iddia ortaya atıldı.