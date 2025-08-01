Son Dakika... Numan Kurtulmuş'tan Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Tuncer Bakırhan'a 'komisyon' telefonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidarın “Terörsüz Türkiye” söylemiyle başlattığı yeni sürece ilişkin TBMM’de kurulacak komisyona üye veren ve sürece katkı sağlayan siyasi parti liderleri ve temsilcilerine teşekkür etti.

Kurtulmuş, TBMM’de kurulacak komisyona üye vermeleri ve sürece sağladıkları katkılar dolayısıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya’yı da telefonla arayarak teşekkürlerini ifade etti.