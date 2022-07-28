Son Dakika: Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ÖTV çıkışı: Türkiye ekonomisine suikast hevesinden dönmelidir

28 Temmuz 2022 Perşembe, 17:24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iç ve dış siyasi gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün "Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin" çağrısı yaparak, iktidara geldiklerinde ÖTV'yi kaldıracaklarını, sadece lüks araçlarda alınacağını duyurduğu açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, “Kılıçdaroğlu boyundan büyük, aklının yetmediği, hayalinde bile yapamayacağı sözler vermekten kesinlikle uzak durmalı, ayrıca otomobil satışlarını tezvirat konusu haline getirerek Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir” ifadelerine yer verdi.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Türkiye’nin aktif ve çok boyutlu politikalarıyla sorunlu durumlara müdahil olduğunu belirten Bahçeli, “Söz dinleyen değil, sözü dinlenen; sözü geçen değil, sözünü geçiren, bunu da samimiyetle, caydırıcı vasfıyla, usta manevralarla, sabır ve sebatla örülmüş adımlarla, devlet ve millet dayanışmasının eşsiz ahlakıyla başaran bir Türkiye gerçeği vardır ve tüm görkemiyle ortadadır. 29-30 Haziran 2022 tarihinde Madrid’de düzenlenen 32’inci NATO Zirvesi, 19 Temmuz 2022 tarihinde Astana formatında gerçekleşen Tahran Zirvesi, nihayetinde 22 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’da “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi”nin imzalanarak bir anlaşmaya bağlanması ülkemiz lehine müstesna gelişmelerden sadece bir kısmıdır” açıklamasında bulundu.

"ZAHO'DA MASUMLARIN CANINA KAST EDEN SALDIRI BİR TERÖR EYLEMİDİR"

Ukrayna’daki tahıl krizinin sonuçlanması adına Türkiye’nin yoğun çaba sarf ettiğinin altını çizen Bahçeli, “İnanıyorum ki, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı çözüm ve barış ikliminin yeşermesi de çok uzun sürmeyecektir. Tahran Zirvesi’nden bir gün sonra Irak’ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde bir dere kenarına yapılan hunhar terör saldırısıyla, tahıl koridoru açılmasının ertesi günü Ukrayna’nın Odessa kentindeki tahıl silolarının vurulması vahim bir tertip olarak karşımıza çıkmıştır. Zaho’da masumların canına kast eden saldırı bir terör eylemidir. Tertipçileri ve tetikçileri; Türkiye’nin hem terörle mücadelesinden hem de bölgesel güç ve küresel aktör olarak sivrilmesinden keyfi kaçan terör, silah ve savaş baronlarıdır” ifadelerini kullandı.

MUSUL BAŞKONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI

Bahçeli, “İş birliği kanallarını açık tutarak, diyalog zemininden kaçmadan Zaho katliamının saklanmış faillerini Türkiye’yle eşgüdüm halinde ortaya çıkarmak mecburiyetindedir. Bilinmelidir ki, şiddetle lanetlediğimiz 27 Temmuz 2022 tarihinde Musul Başkonsolosluğumuza füzeli saldırıyı kim ya da kimler yapmışsa Zaho’ya saldıran da aynı mihraklardır. Irak’ın içine gömüldüğü siyasi istikrarsızlık tablosu, dokuz ayı bulan hükümet krizi, yayılan sokak gösterileri, mezhep temelli cepheleşmeler, birden alev alan parlamento baskınları gerçeklerin tecellisine mani olamayacaktır” dedi.

“CHP-HDP bloğu emperyalizmin zehirli mahsulü, Kandil’in ve Pensilvanya’nın zelil havarilerinden başka bir şey değildir” diyen Bahçeli şöyle devam etti:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’ın ve Sorosçu Kavala’nın serbest kalmasını en büyük arzusu olarak açıklaması Zaho kumpasının Türkiye’deki etki ajanlarının kimler olduğunu netleştirmiştir. Bir teröristin serbest kalmasını istemek vatana ihanet, şehitlerimize hakaret, gazilerimize küfürdür.

"CHP YÖNETİMİ HDP'NİN MASKE TAKAN KRİPTO DAMARIDIR"

Kılıçdaroğlu’nun HDP avukatlığına soyunması, terörist hayranlığıyla soluklanması üstlendiği siyasi sorumluluk dikkate alındığında milli güvenlik sorunudur. CHP yönetimi HDP’nin maske takan kripto damarıdır. CHP’ye oy veren vatandaşlarımızın bu yalın ve yakıcı hakikati görmesi sahip oldukları vatan ve millet sevgisinin kaçınılmaz bir gereğidir.





Bu ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin şehitlerimizle ilgili taziye mesajı paylaşması da hiçbir şeyi değiştirmeye, suçu örtmeye yetmeyecektir. Dost ve müttefik zannettiğimiz ABD’nin sallanan ve sarsılan ülke fotoğrafına bakması, kanunsuz halde ve insanlık değerlerini hiçe sayarak mevzilendiği Suriye’nin doğusundan derhal ve ön şartsız çekilmesi her açıdan zorunluluktur. Türkiye ABD’nin 51’inci eyaleti değildir. Türkiye sömürgeleşmiş bir ülke hiç değildir. Terörle bir ve beraber olanlar da bizim nezdimizde teröristtir.

Devleti yeniden inşa etme sözlerinin bölücü bir dil olduğunu da ekleyen Bahçeli, “Teröre sinyal ve Türkiye düşmanlarına hizmettir. Kılıçdaroğlu boyundan büyük, aklının yetmediği, hayalinde bile yapamayacağı sözler vermekten kesinlikle uzak durmalı, ayrıca otomobil satışlarını tezvirat konusu haline getirerek Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutfağından yurttaşa seslendiği bir videoyu Twitter hesabından yayınlamıştı.

Yayınladığı video ile yurttaşlara "Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV'yi çizeceğiz" sözü vermişti. Kılıçdaroğlu, ÖTV'yi yalnızca lüks araç alanlara uygulayacaklarını belirtti.

Otomomotiv sektörüne de seslenen Kılıçdaroğlu, "Otomotiv sektörü de bana darılmasın. Onlar da biraz sabretsinler. ÖTV problemini çözdüğümüzde kayıplarını telafi ederler. Zaten böyle devam ederse, onlar da biliyorlar ki onlar içinde yolun sonu göründü. Bu yüzden hep birlikte biraz sabır, sonrası hepimiz için aydınlık" ifadelerini kullanmıştı.