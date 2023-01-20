Son Dakika: Devlet Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 18:27

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 18:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir öne alınacağı konuşulan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etmişti.

Erdoğan, “Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına, kifayetsizlere 'yeter' diyecektir” sözleriyle bir anlamda seçim tarihini de ilan etmiş oldu.

Erdoğan, 2023 yılı seçimleri için tarih açıklarken 14 Mayıs 1950 yılına atıfta bulunmuştu. 14 Mayıs 1950 tarihinde düzenlenen TBMM 9. dönem milletvekillerinin belirlendiği seçim, Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimi olarak kabul edilmiş ve Demokrat Parti (DP) kazanmasıyla sonuçlanmıştı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI

MHP lideri Devlet Bahçeli de, 2023 seçimleri ile ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, '14 Mayıs' tarihine dikkat çekerek, "Sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur" dedi.

"SANDIK TARİHİ BELLİ OLMUŞTUR"

Bahçeli, "Türkiye'miz hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavzih ve takdirine binaen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Türkiye'nin 'fiilen seçim ortamına' girdiğini söyledi, seçim sloganlarının "Aziz Milletim sıra sende" olduğunu açıkladı.

Bahçeli'nin paylaşımları şöyle:

Türkiye’miz hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavzih ve takdirine binaen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur.





14 Mayıs 2023’ü temel aldığımızda seçimlere 114 gün kalmıştır. Demokrasi tarihimizin kaderini etkileyecek, ülkemizin önümüzdeki yıllara havi yol haritasını çizecek, Cumhuriyet’in yeni yüzyılını tahkim edecek en kritik seçimlerde büyük Türk milleti iradesini gösterecektir.





Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı; 2023 seçimlerine hazırdır ve yeni bir demokrasi zaferinin cumhurun vatanperver duruşuyla tezahür edeceğine inanmaktadır. Bunun yanında Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü istikbalin güçlü ve gelişmiş Türkiye’sini müjdeleyecektir.





Küresel emperyalizmin siyaset devriyeleri, terör örgütlerinin gönüllü destekçileri, Türkiye düşmanlığının yeminli temsilcileri, milli ve manevi değerlerimizi hedef alan zulüm bekçileri, zillet çatısında birleşmiş manda özlemcileri Cumhur İttifakı karşısında tutunamayacaktır.

"AÇIK HAVA TOPLANTILARIMIZI İCRA EDECEĞİZ"

14 Mayıs günü 85 milyon Türk vatandaşının varlığına sahip çıkma günüdür. Aynı zamanda altılı ganyanı hezimetle buluşturma günüdür. Tarih tekerrür edecek, onca kurulan tuzağa, onca yapılan ihanete karşı milletimiz istikrarı, yeni sistemi ve yeni yüzyılı tercih edecektir.





Parti olarak, mümkün mertebe, yetişebildiğimiz kadar, hava şartlarıyla hayatın olağan akışı elverdiği sürece “Adım Adım 2023; 14 Mayıs’a Doğru” temasıyla açık hava toplantılarımızı kararlılık ve seferberlik ruhuyla, üstelik yurdumuzun her köşesinde icra ve ifa edeceğiz.

'100 OY' ÇAĞRISI