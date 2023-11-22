İYİ Parti'den kesin ihracı istenen Ümit Dikbayır'a soruşturma
İYİ Parti, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Sakarya vekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.
İYİ Parti'de kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında karar çıktı.
Parti, Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir taleninin kabulüne karar verdi.
Partiden yapılan açıklamada, "Müşterek Disiplin Kurulumuz, 22.11.2023 tarihinde toplanarak; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, tüzüğümüzün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemi ile Disiplin Kurulu’na sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında, soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.
NE OLMUŞTU?
Dikbayır, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.
Parti bütçesinin eksiye düştüğü iddialarıyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin ve ailesinin hesaplarının inceletildiğini öne sürmüştü.
Akşener, “Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım.” ifadelerini kullanmıştı.
İddianın odağındaki Sakarya Milletvekili Dikbayır da disiplin kuruluna dilekçe vererek konunun araştırılmasını istemişti.
Dikbayır, “Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim.” ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Dikbayır, hakkındaki iddiaların soruşturulması için savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve TBMM Başkanlığı’na bir de dilekçe vererek,dokunulmazlığının kaldırılmasını da talep etmişti.
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