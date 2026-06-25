Son dakika... Dilova faciasında yeni gelişme: Belediye Başkan Yardımcısı dahil 8 personel gözaltında

Kocaeli Dilovası'ndaki 3'ü çocuk, 7 emekçinin öldüğü fabrika yangınında yeni gelişme yaşandı.

Son dakika haberine göre; aralarında Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Dilovası'da yedi işçinin hayatını kaybettiği Ravive Kozmetik Fabrikasındaki yangınla ilgili soruşturmanın dosyasında adı geçen kamu görevlisinin evine sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz gözaltına alındı.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenilen isimler şu şekilde:

Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati TEMİZ Dilovası Belediyesi Eski Yapı Kontrol Müdürü Cihan SORGUCU, Dilovası Belediyesi Eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin ÖZTÜRK, Dilovası Belediyesi Eski Yapı Kontrol Müdürü Selim SAN, Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Muammer TELLİ, Dilovası Belediyesi Eski Zabıta Müdürü Cengiz TAŞDEMİR, Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür V. Nizamettin BALCI Dilovası Belediyesi Zabıta Personeli Ömer KOCABAY.

Söz konusu kişilerin ve yapı denetimdeki isimlerin, "denetim" yapmak yerine parfüm aldıkları kayıtlara geçmişti.

NE OLMUŞTU?

Gebze Cumhuriyet Savcılığınca kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmada ilerleme kaydedilmemesi üzerine aileler iki haftadır Gebze Kent Meydanı'nda adalet nöbetine başlamıştı. Ravive Kozmetik iş yerinin tüm eksiklerine rağmen ruhsatlandırılması, iş yerinde faaliyet devam ederken hiçbir denetimin yapılmaması ihmalleri ortaya çıkarmıştı.

Hem atölyede çalışan işçilerin hem de mahalle sakinlerinin zabıta ekiplerinin defalarca atölyeden çıkarken parfümle dolu kutularla çıktıkları yönündeki beyanları ise atölyedeki faaliyetin bilindiğini fakat hiçbir cezai işlem uygulanmadığını ortaya koymuştu.