Son Dakika… Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin açıklama!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını değerlendirmek ve muhtemel yansımalarını ele almak üzere yapılan görüşmenin ardından X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.



Fidan; Güler, Gürak, Kalın ve diğer yetkililerle bir araya gelerek İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreci ve muhtemel yansımalarını değerlendirdiklerini aktardı.

Fidan, ilgili kurumların AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Türkiye'yi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri aldığını ifade etti.

Fidan, gelişmelerin başından bu yana İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halinde olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Gazze'de insanlık dramına yol açan, Lübnan'ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye'yi işgale yönelen ve bugün de İran'ı hedef alan İsrail'in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir.

Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz. ABD Başkanı Trump'ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntemdir.

Diplomasi, savaşın tek alternatifidir."