Son Dakika... DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti

Taksim Meydanı’na yürümek için Saraçhane'de toplanan sendikalardan DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 12:24
Son Dakika... DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti
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Taksim Meydanı’na yürümek için Saraçhane'de toplanan sendikalardan DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti.

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