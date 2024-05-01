Son Dakika... DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti
Taksim Meydanı’na yürümek için Saraçhane'de toplanan sendikalardan DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti.
Taksim Meydanı’na yürümek için Saraçhane'de toplanan sendikalardan DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti.
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