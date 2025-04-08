Son Dakika... Ekrem İmamoğlu isim vermeden MHP'ye seslendi: 'Adalet elden gitti gidiyor!'

Yayınlanma: 08.04.2025 - 16:14

Güncelleme: 08.04.2025 - 16:14

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, protestolara katılan ve tutuklanan öğrenciler için hapis cezası ve siyasi yasak talep edilen iddianamenin ardından Silivri'den verdiği mesajda "Bu kötülüğünüz tarihe geçmiştir" dedi.

İsim vermeden MHP'ye seslenen İmamoğlu, "Adalet elden gitti gidiyor. Adaletin olmadığı yerde hiçbir çözüm ve barış girişimi başarıya ulaşamaz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Öğrencilere, geleceğimiz ve her biri birer pırlanta olan gençlere yapılan tarifsiz zulme dayanmak mümkün değil. Bu kötülüğünüz tarihe geçmiştir. Bu yapılan sadece 301 gence değil; atanamayan, mülakatta elenen, hakkı yenen, üç kuruşa muhtaç edilen gençlere, ülkemizin bütün gençlerine yapılıyor.

"MİLLETE KORKU SALMAK PEŞİNDELER"

Ülkeyi yönetenler, kararları alanlar gençleri korkuyla sindirmek, millete korku salmak peşindeler. Geleceğin gençlere emanet edildiği noktadan buralara gelmek utanç vericidir.

"HADİ ORADAN!"

Adaletten sorumlu kişi her gün bir tuşa basılmış gibi, bant kaydı dinletir gibi “yargı bağımsızdır” demeye devam ediyor. Hadi oradan! Yargının gerçekten hür ve bağımsız olduğu bir ülkede her gün bu hatırlatılır mı?

"KORKUYLA HAREKET EDEN BİR AVUÇ İNSAN..."

18-22 yaşındaki gençlere siyasi yasak vermek için iddianame düzenleyerek gençlerden korktuğunuzu ilan ediyorsunuz. Yazıklar olsun size! Vicdan yoksunu, adalet duygusundan nasibini almamış, korkuyla hareket eden bir avuç insan günlük, saatlik, dakikalık kararlar alarak birilerine yaranma peşinde koşuyor.

YÖK, üniversite ve fakülte imzalı açıklamalarla gençleri korkutmaya çalışanlar, bir talimatla dakika dakika sosyal medya mesajı sırasına giren bakanlar ve bu sürece sorumsuzca yaklaşan, adaletsizliğe katkı sunan, bir avuç insana hizmet eden yöneticiler; Bu millet önüne gelecek ilk sandıkta size tek tek tenekeden madalyalarınızı takacak. Zerre kadar şüphem yok bundan.

MHP'YE SESLENDİ

Buradan 2 çağrım var; Her olayda Cumhurbaşkanını savunma ihtiyacı ile yazılı açıklamada bulunan siyasi partiye sesleniyorum. Adalet elden gitti gidiyor. Adaletin olmadığı yerde hiçbir çözüm ve barış girişimi başarıya ulaşamaz.

MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU: SIRA SİZDE!

Lütfen bu millete adalet konusunda da duyarlı olduğunuzu gösterin. TBMM çatısı altındaki partiler ve milletvekilleri, Meclisi etkisiz hale getiren bu sistemin geldiği son noktada; gençlere gösterilen zulme karşı şimdi SIRA SİZDE.

Milletvekilleri olarak gençler için elinizde ne yetki varsa birlikte kullanın, topyekün harekete geçin."