Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan İzmir'deki operasyonlara sert tepki: 'Yaratmaya çalıştığınız algıya milleti ikna edemediniz, edemeyeceksiniz!'

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında görev yapan çok sayıda kişiye yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 157 kişiden yaklaşık 120’si gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından söz konusu operasyonlara ilişkin tepki gösterdi.

İmamoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülke her sabah yeni bir hukuksuzlukla, yeni operasyonlarla, yeni kumpaslarla uyanmak zorunda mı? Ülkenin gerçek gündemini, milletin dertlerini konuşmaya hiç mi izin vermeyeceksiniz?

Bugün İzmir’de sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak baskınları iktidarın ülkeye hakim kılmaya çalıştığı baskı ortamının yeni bir parçasıdır. Devam eden bir soruşturmada davet usulü ile ifadesine başvurulabilecek insanları, tam da Saraçhane’de yapılacak büyük buluşma öncesinde şafak baskını ile gözaltına almanın yegâne gayesi, toplumsal muhalefeti biraz daha köşeye sıkıştırmaktır.

Ne yaparsanız yapın, yaratmaya çalıştığınız algıya milleti ikna edemediniz ve edemeyeceksiniz. Bu aziz millet tüm olan bitenin farkında."