Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan mesaj var: Tek tek sıraladı, 'itiraf edin' dedi!

Son dakika haberi... Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB'yi devraldıkların yurt, kreş, kent lokantası, yapımı devam eden metro vb. sayılarının sıfır olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Tüm Türkiye’de böyle güzel işler yapacağız diye eliniz ayağınız birbirine dolandı değil mi? Bu yüzden faul yaptınız değil mi? Bütün bu kumpasları o yüzden tezgahladınız değil mi?" ifadelerini kullandı.

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. "İTİRAF EDİN!" İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğimizde İBB’nin; Yurt sayısı SIFIRDI

Kreş sayısı SIFIRDI Kent Lokantası sayısı SIFIRDI Yapımı devam eden metro sayısı SIFIRDI Burs verilen öğrenci sayısı SIFIRDI Çocuklara süt dağıtımı SIFIRDI İstihdam Ofisi sayısı SIFIRDI Anne Kart sayısı SIFIRDI Emekliye dar gelirliye kentsel dönüşüm hibesi SIFIRDI Tarım desteği SIFIRDI Kadın yönetici sayısı SIFIRDI Yaşam Vadisi sayısı SIFIRDI Okul beslenme desteği SIFIRDI Evlilik desteği SIFIRDI Kadınlara ped desteği SIFIRDI Yenidoğan desteği SIFIRDI Emeklilere pazar desteği SIFIRDI Gezici aşevi desteği SIFIRDI Deniz taksi sayısı SIFIRDI Bu liste uzar gider… Allah Aşkına, bunlardan korktunuz değil mi? Tüm Türkiye’de böyle güzel işler yapacağız diye eliniz ayağınız birbirine dolandı değil mi? Bu yüzden faul yaptınız değil mi? Bütün bu kumpasları o yüzden tezgahladınız değil mi? İtiraf edin."