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Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan mesaj var: Tek tek sıraladı, 'itiraf edin' dedi!

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan mesaj var: Tek tek sıraladı, 'itiraf edin' dedi!

25.05.2025 11:57:00
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Haber Merkezi
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Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan mesaj var: Tek tek sıraladı, 'itiraf edin' dedi!

Son dakika haberi... Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB'yi devraldıkların yurt, kreş, kent lokantası, yapımı devam eden metro vb. sayılarının sıfır olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Tüm Türkiye’de böyle güzel işler yapacağız diye eliniz ayağınız birbirine dolandı değil mi? Bu yüzden faul yaptınız değil mi? Bütün bu kumpasları o yüzden tezgahladınız değil mi?" ifadelerini kullandı.

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

"İTİRAF EDİN!"

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimizde İBB’nin;

Yurt sayısı SIFIRDI

Kreş sayısı SIFIRDI

Kent Lokantası sayısı SIFIRDI

Yapımı devam eden metro sayısı SIFIRDI  

Burs verilen öğrenci sayısı SIFIRDI 

Çocuklara süt dağıtımı SIFIRDI 

İstihdam Ofisi sayısı SIFIRDI 

Anne Kart sayısı SIFIRDI

Emekliye dar gelirliye kentsel dönüşüm hibesi SIFIRDI 

Tarım desteği SIFIRDI 

Kadın yönetici sayısı SIFIRDI

Yaşam Vadisi sayısı SIFIRDI 

Okul beslenme desteği SIFIRDI 

Evlilik desteği SIFIRDI

Kadınlara ped desteği SIFIRDI

Yenidoğan desteği SIFIRDI

Emeklilere pazar desteği SIFIRDI

Gezici aşevi desteği SIFIRDI

Deniz taksi sayısı SIFIRDI

Bu liste uzar gider…

Allah Aşkına, bunlardan korktunuz değil mi? Tüm Türkiye’de böyle güzel işler yapacağız diye eliniz ayağınız birbirine dolandı değil mi? Bu yüzden faul yaptınız değil mi? Bütün bu kumpasları o yüzden tezgahladınız değil mi? İtiraf edin."

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