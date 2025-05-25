Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan mesaj var: Tek tek sıraladı, 'itiraf edin' dedi!

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.
"İTİRAF EDİN!"
İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Göreve geldiğimizde İBB’nin;
Yurt sayısı SIFIRDI
Kreş sayısı SIFIRDI
Kent Lokantası sayısı SIFIRDI
Yapımı devam eden metro sayısı SIFIRDI
Burs verilen öğrenci sayısı SIFIRDI
Çocuklara süt dağıtımı SIFIRDI
İstihdam Ofisi sayısı SIFIRDI
Anne Kart sayısı SIFIRDI
Emekliye dar gelirliye kentsel dönüşüm hibesi SIFIRDI
Tarım desteği SIFIRDI
Kadın yönetici sayısı SIFIRDI
Yaşam Vadisi sayısı SIFIRDI
Okul beslenme desteği SIFIRDI
Evlilik desteği SIFIRDI
Kadınlara ped desteği SIFIRDI
Yenidoğan desteği SIFIRDI
Emeklilere pazar desteği SIFIRDI
Gezici aşevi desteği SIFIRDI
Deniz taksi sayısı SIFIRDI
Bu liste uzar gider…
Allah Aşkına, bunlardan korktunuz değil mi? Tüm Türkiye’de böyle güzel işler yapacağız diye eliniz ayağınız birbirine dolandı değil mi? Bu yüzden faul yaptınız değil mi? Bütün bu kumpasları o yüzden tezgahladınız değil mi? İtiraf edin."