Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli

8 Mayıs'ta kişisel hesabı Türkiye'den görünmez kılınan tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını sürdürdüğü 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adlı X hesabı ve Etkili Haber isimli hesap hakkında ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin engellenmesi’ gerekçesiyle erişim engeli kararı alındı.

İki hesaptan “devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığını” kaydeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldığını ve nöbetçi sulh ceza hakimliğinden hesapların erişime engellenmesi talebinde bulunulduğunu açıkladı.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Kasım 2025 tarihli kararları doğrultusunda iki hesabın erişime engellenmesine karar verildiği ve kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazıldığı belirtildi.

Karardan hemen sonra Ekrem İmamoğlu’nun aday ofisi hesabının kullanıcı adı @CBAdayOfisi1 olarak değiştirildi.

