Son Dakika... Ekrem İmamoğlu ve 28 kişi 'diploma' ifadesi verecek!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'diploma' soruşturmasında İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilenler ifadeye çağırıldı.

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu ve 28 kişi 'diploma' ifadesi verecek!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 10:04

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber 28 kişinin diploması 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; İmamoğlu hakkında başlatılan 'diploma' soruşturmasında, İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilenler, soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden Ekrem İmamoğlu’na ilişkin tüm öğrenci belgeleri ve evrak kayıtlarının savcılığa ulaştırılması talep edildi.

İlerleyen günlerde İmamoğlu ve diğer kişiler savcı karşısına çıkarak ifade vereceği öğrenildi.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #diploma #Ekol TV

İlgili Haberler

İmamoğlu, Silivri'den seslendi: 23 Nisan ve 19 Mayıs için 'Türk Bayrağı' çağrısı!

İmamoğlu, Silivri'den seslendi: 23 Nisan ve 19 Mayıs için 'Türk Bayrağı' çağrısı!
'Demokrasi Yürüyüşü' sona erdi: İmamoğlu ve öğrenciler için yürüdüler

'Demokrasi Yürüyüşü' sona erdi: İmamoğlu ve öğrenciler için yürüdüler
Cumhuriyetin ışığında büyümek - Ekrem İmamoğlu

Cumhuriyetin ışığında büyümek - Ekrem İmamoğlu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler