Son dakika... Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' davasından beraat etti!

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “İhaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Mahkeme, “suçun yasal unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle İmamoğlu ve o dönem Beylikdüzü Belediyesi’nde çalışıp söz konusu davada yargılanan 6 kişinin daha beraat etmesine karar verdi.

DAVA BUGÜNE ERTELENMİŞTİ

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili açılan davanın duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İmamoğlu'na 'yolsuzluk' suçlamasıyla açılan davanın duruşması, saat 15.00'te başladı.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATINDAN TEPKİ: 'BEŞ CELSEDEN FAZLADIR MÜTALAA BEKLİYORUZ'

İmamoğlu’nun avukatlarından Nusret Yılmaz, duruşmada yaptığı açıklamada “Beş celseden fazladır mütalaa bekliyoruz. Mütalaadan sonra beyanda bulunacağız” dedi.

Yılmaz, bilirkişi incelemeleri tamamlanmasına rağmen savcılığın mütalaa konusunda adım atmamasının davayı gereksiz biçimde uzattığını söyledi.

Savcı ise dosyanın esas hakkında mütalaa için henüz hazır olmadığını belirtti.

İhale dosyasında TÜRSAB yeterlilik belgesi ile bazı sözleşme evraklarının eksik olduğunu öne süren savcılık, ayrıca iddialarda adı geçen şirketle ilgili işlem yapılmadığını söyledi.

Eksikliklerin taraf teşkili açısından önemli olduğunu belirten savcılık, şirketlerdeki ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve bu süreç tamamlandıktan sonra mütalaanın sunulacağını belirtti.

"BU DAVA ASLINDA HİÇ AÇILMAMASI GEREKEN BİR DAVAYDI"

Hakim, savcılığın iddianamede yer almayan delillerin mahkemece toplanması ve değerlendirilmesi yönündeki tahkikat talebini reddetti. Adil yargılanma hakkı ve makul süre gözetilerek yeniden esas hakkında mütalaa açıklanmasına yer olmadığını belirtti.

Daha sonra İmamoğlu’nun avukatlarına karar öncesi son söz verildi.

İmamoğlu’nun duruşmadaki diğer avukatı Kemal Polat, “Danıştay kararı ve iddianame göz önünde bulundurarak bu dava aslında hiç açılmaması gereken bir davaydı” dedi.

İMAMOĞLU BERAAT ETTİ

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “İhaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

BERAAT KARARI SONRASI İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

'Yolsuzluk' davasındaki beraat kararı sonrası, Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika paylaşımı geldi.

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ne kumpaslarınız ne tezgahlarınız beni yolumdan döndürebilir! Ben, bu toprakların has evladı Ekrem İmamoğlu: Varlığımla da icraatlarımla da sizi korkutmaya devam edeceğim…"

Ne kumpaslarınız ne tezgahlarınız beni yolumdan döndürebilir!



Ben, bu toprakların has evladı Ekrem İmamoğlu: Varlığımla da icraatlarımla da sizi korkutmaya devam edeceğim… pic.twitter.com/MDFAFh4ONY — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) October 24, 2025

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde “yolsuzluk” iddiasıyla açılan dava yılan hikayesine dönmüştü.

29 Aralık 2015 yılına ait bir ihale üzerinden İmamoğlu’na yönelik bir dava açıldı. İlk duruşma 15 Haziran 2023’te görüldü ve yargılamada 2 sene geride kaldı.

Son duruşmaya dek duruşma savcısı “mütalaasını” açıklamamış, bir önceki duruşmada da mahkeme dosyayı mütalaa açıklanması için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Bu yıl 11 Temmuz'da yargılama bir kez başladı. Hakim bu kez de “duruşma savcısının değişmesini” gerekçe göstererek savcının mütalaa açıklaması için gelecek celseye kadar ek süre verilmesine hükmetti. Duruşma 24 Ekim 2025’e (bugün) saat 15.00’e ertelendi.

İddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.