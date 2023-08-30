Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'in o sözlerine ilk yanıt

Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Ben İmamoğlu ve Yavaş’ın, Türk Milleti’nin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim" sözlerine ilk kez yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 15:21
Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'in o sözlerine ilk yanıt
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Haliç Tramvayı Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış töreninde konuşmalarının ardından İmamoğlu, gazetecilerle bir araya geldi.

YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Yerel seçimler yaklaşırken İBB'ye yeniden aday olması beklenen İmamoğlu'na "Aday mısınız?" diye soruldu. İmamoğlu bu soruya şu yanıtı verdi:

"Yola çıktığımı ifade edebilirim, adayım demek hadsizlik olur. Çünkü adaylığın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var, partiniz var. Ben ilçe başkanlığından gelme biriyim. Neyin nasıl ifade edileceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade edebilirim. Zamanı gelince konuşulur."

AKŞENER SORUSU

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben İmamoğlu ve Yavaş’ın, Türk Milleti’nin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim" sözleri hatırlatıldı.

İmamoğlu, bu hatırlatmanın üzerine "Her şey çok güzel olacak" yanıtını verdi. Meral Akşener ile görüşme yapıp yapmadığına ise İmamoğlu, "Biz her zaman görüşüyoruz" dedi.


Player Alanı
Ekrem İmamoğlu İmamoğlu Meral Akşener

İlgili Haberler

İmamoğlu'ndan '30 Ağustos' açıklaması: 'İnşallah problemleri çözebilen bireyler olmayı başarırız'

İmamoğlu'ndan '30 Ağustos' açıklaması: 'İnşallah problemleri çözebilen bireyler olmayı başarırız'
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için çarpıcı 'deprem' itirafı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için çarpıcı 'deprem' itirafı
İmamoğlu: Muhalefeti yok, iktidarı yok bu işin, iyi yöneticiler olmak zorundayız

İmamoğlu: Muhalefeti yok, iktidarı yok bu işin, iyi yöneticiler olmak zorundayız

En Çok Okunan Haberler