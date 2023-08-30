Tanju Özcan'dan dikkat çeken 'İYİ Parti' açıklaması: Sayın Akşener’le çok yakın bir ilişkimiz var

Yayınlanma: 30.08.2023 - 10:23

Güncelleme: 30.08.2023 - 10:42

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) hakkında kesin ihraç cezası verdiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TV100'de konuk olduğu Doğru Yorum isimli programda bundan sonraki siyasi yolculuğuna ilişkin konuştu.

"AK Parti'de, MHP'de ve HDP'de siyaset yapma şansım yok" diyen Özcan, CHP için ise "Muhalefet de bana yakın düşünceleri olanlar var ama CHP’ye dönsem bile aday olmayacağım. Dönersem sadece hukuki bir tespit olacak. Hatalı karar verdiklerinin tespiti olacak" diye konuştu.

Tanju Özcan, "İYİ Parti ne kadar yakın" sorusu üzerine de "Sayın Akşener’le çok yakın bir ilişkimiz var. Parti programında ayrı düşen birkaç detay dışında pek bir sıkıntı yok. Ama bu illa da İYİ Parti'ye katılacağım anlamına gelmiyor" yanıtını verdi.