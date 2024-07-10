Son Dakika... Erdoğan 5 valinin yerini değiştirdi

Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 ilin valisi yer değiştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 00:10
Son Dakika... Erdoğan 5 valinin yerini değiştirdi
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Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ'ın valililerinin yeri değişti. Diyarbakır Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine ise Numan Hatipoğlu atandı. Görevden alınan Malatya Valisi Ersin Yazıcı da Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

Atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.


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