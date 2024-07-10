Son Dakika... Erdoğan 5 valinin yerini değiştirdi
Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 ilin valisi yer değiştirdi.
Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ'ın valililerinin yeri değişti. Diyarbakır Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine ise Numan Hatipoğlu atandı. Görevden alınan Malatya Valisi Ersin Yazıcı da Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.
Atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- TTB'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi
- Plajları parsel parsel satan hangi iktidar?
- Ersan Şen: Bu kadar tepki beklemiyordum, pişmanım
- Ülker şikâyet etti, Züber'in reklamları durduruldu
- Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!