Son Dakika: Erdoğan, Tunç Soyer’i hedef aldı
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır" dedi. Erdoğan, İzmir'in kurtuluş yıldönümünde yaptığı konuşma üzerinden de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef aldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan açıklamasında Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalara değindi.
"Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez buluyoruz" diyen Erdoğan, "Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Temennimiz, Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır" diye konuştu.
Erdoğan şöyle devam etti:
- İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır.
AZERBAYCAN-ERNEMİSTAN ÇATIŞMASI
- Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez buluyoruz.
- Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir.
- Temennimiz, Ermenistan’ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır.
- İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır.
YURT ÜCRETLERİ
- Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.
- Yurt başvurularında ilk yerleştirmede yüzde 80’lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşılmıştır.
- Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz.
TUNÇ SOYER’İ HEDEF ALDI
Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i "Sen Osmanlı'ya hakaret edecek haddi nerede buldun? Hadsiz. Bunun babası da aynıydı" sözleriyle hedef aldı.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
- İzmir’de belediye başkanı çıkıyor Osmanlı’ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez, be hadsiz. İzmir’i sen sel afetlerinden kurtaramıyorsun. İzmir’i pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun.
- İzmir’i körfezi pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Bir dikili ağacın var mı?
- Sen Osmanlı’ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz, bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı. Ama bu millet bu gençlik inanıyorum ki ilk seçimde bunlara haddini bildirecek.
- Kendi evlatlarını Paris’e Londra’ya, Brüksel’e Washington’a gönderip en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar; Anadolu ve Trakya’nın pırlanta gibi çocuklarını ise fakirliğe, cahilliğe hatta göz göre göre ölüme ittiler. Biz bu oyunu bozduk.
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