Son Dakika: Erdoğan, Tunç Soyer’i hedef aldı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 18:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan açıklamasında Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalara değindi.

"Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez buluyoruz" diyen Erdoğan, "Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Temennimiz, Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır" diye konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti:

İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır.

AZERBAYCAN-ERNEMİSTAN ÇATIŞMASI

Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez buluyoruz.





Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir.





Temennimiz, Ermenistan’ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır.





İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır.

YURT ÜCRETLERİ

Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.





Yurt başvurularında ilk yerleştirmede yüzde 80’lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşılmıştır.





Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz.

TUNÇ SOYER’İ HEDEF ALDI

Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i "Sen Osmanlı'ya hakaret edecek haddi nerede buldun? Hadsiz. Bunun babası da aynıydı" sözleriyle hedef aldı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: