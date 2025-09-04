Son Dakika... Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'daki konutunda ağırlıyor.
Görüşme saat 17.00'da başladı. Bahçeli, Erdoğan'ı konutun kapısında karşıladı.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'daki konutunda ağırlıyor.
Görüşme saat 17.00'da başladı. Bahçeli, Erdoğan'ı konutun kapısında karşıladı.