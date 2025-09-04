Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

4.09.2025 17:13:00
Güncellenme:
ANKA
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'daki konutunda ağırlıyor. 

Görüşme saat 17.00'da başladı. Bahçeli, Erdoğan'ı konutun kapısında karşıladı.

