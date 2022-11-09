Son Dakika: Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

09 Kasım 2022 Çarşamba, 13:41

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu.

Erdoğan ile Bahçeli'nin iç siyaset ve dış politikadaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunmaları bekleniyor. Başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifin de iki liderin gündeminde olacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi son olarak 5 Ekim'de evinde ziyaret etmişti. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaşık bir saat sürmüştü.