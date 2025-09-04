Son Dakika... Erdoğan, Bahçeli’yi konutunda ziyaret edecek

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de kMilliyetçi Hareet Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek.
Ziyaret Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşecek.
