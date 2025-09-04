Son Dakika... Erdoğan, Bahçeli’yi konutunda ziyaret edecek

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.09.2025 12:30:00
Güncellenme:
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 17.00’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek. Ziyaret, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de kMilliyetçi Hareet Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek.

Ziyaret Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşecek.

