Son Dakika... Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme

Yayınlanma: 09.01.2025 - 16:38

Güncelleme: 09.01.2025 - 17:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 16.30'da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısıyla DEM Parti'nin İmralı ziyareti sonrası iki lider ilk kez görüştü.

SÜRECE DAİR SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

DEM Parti ile başlayan yeni sürece ilişkin Erdoğan sessizliğini korurken Bahçeli, Öcalan'ın umut hakkından yararlanarak DEM Parti grup toplantısında terör örgütünün lağvedildiğini açıklaması çağrısında bulunmuştu. Sonrasında DEM Parti, Öcalan ile İmralı cezaevinde görüştürülmüş ve DEM Parti sürece ilişkin TBMM'deki diğer partilere ziyaretlerde bulunmuştu.