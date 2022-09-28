Son Dakika... Erdoğan: Cumhuriyet Halk Partisi bir milli güvenlik sorunudur
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'liler devletin sesine kulak vermiş olsalardı utanılacak duruma düşmezlerdi. Cumhuriyet Halk Partisi bir milli güvenlik sorunudur" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fulya Kalfa moderatörlüğünde Kanal D-CNN TÜRK ortak canlı yayınında Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtlıyor.
Erdoğan, Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili CHP'yi suçlayarak “Cumhuriyet Halk Partisi bir milli güvenlik sorunudur” dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- CHP'nin teröristlerden birini gazeteci diye geçmişte savunmuş olması... Terör örgütü siyasi uzantısı parti yerine devletin sesine kulak vermiş olsalardı utanılacak duruma düşmezlerdi. Ancak utanmaları yok. Hapiste olanların gazeteci değil, terörist olduğunu en başından beri söyledik. Yargı bunları terörist oldukları için mahkum ediyor. Resmi internet sitelerinde de tutuklu gazeteci diye gösterdikleri raporu hala gezdiriyorlar. O zaman bu teröristin hala arkasındalar. Cumhuriyet Halk Partisi bir milli güvenlik sorunudur.
- Yunanistan, NATO'da beraber olduğumuz bir ülke ama Türkiye'de NATO'da olan bir ülke. Biz NATO'da ilk 5 içerisindeyiz. Hem yaptığımız ödemelerle, hem kara kuvvetleriyle NATO'da bu kadar önemde olan bir ülkeyiz. ABD'nin bu adalara bu kadar silah, mühimmat göndermesi kabul edilebilir bir şey değil.
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