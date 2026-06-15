Son Dakika... Erdoğan'dan 'ABD-İran anlaşması' yorumu: Muhalefeti ‘dış politika’ üzerinden hedef aldı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İsrail'in tahrikleriyle başlayan savaşta dün gece çok önemli adım atıldı. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açklandı. Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serinkanlı ve diplomasiyi önceleyen tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik. Hakkaniyeti elden bırakmadık.

Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasında fitne yaratma eylemi başarısız oldu. Binlerce sivilin hayatına mâl olan bu savaşın artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan büyük memnuniyet duyuyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Katarlı ve Suudi kardeşleriimizi aynı şekilde tebrik ediyorum.

İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmaya çalışanları ise bugün bir kez daha Allah'a ve aziz milletimizin tertemiz vicdanına havale ediyorum. Şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyen bilsinler ki, biz sizin Türkiye'ye faydası olmayan polemik siyasetinden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe, bilgi, omurga, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkâm kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz, gölge etmeyin yeter diyoruz.

NATO MESAJI: 'BAŞAT ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

2026 yılında Türkiye olarak birbirinden önemli uluslararası zirvelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO Liderler Toplantısı olacak. Türkiye 1952 yılında DP iktidarında katıldığı NATO ittifakının en önemli aktörlerinden biridir. Bazı görüş ayrılıkları yaşansa da on yıllardır NATO'nun güneydoğu kanadının güvenliği ülkemize emanet edildi. Biz de bu uğurda gerektiğinde elini taşın altına koyan müttefik olduk. Halihazırda NATO'nin ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz.

Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakın caydırıcılığına katkıda bulunuyoruz. Dünya barışı ve istikrarına önemli katkılar yapan NATO'nun gelecekte de bu misyonunu sağlıklı şekilde devam ettirmesinde fayda görüyoruz. Güçlü bir ittifak ancak güçlü dayanışma ve işbirliği zemininde yükselebilir. Berlin duvarının yıkılışından beri ittifakın geleceğine dair kötümser senaryoların hiçbiri gerçeğe dönüşmemiştir. Türkiye olarak biz de kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, coğrafyamız, tarihi ve kültürel derinliğimizle ittifakta başat rol oynamaya devam edeceğiz.

Zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafirperverlik konusunda tüm dünyada parmakla gösterilen ülkeyiz. Ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılında G20 Antalya zirvesi referans teşkil ediyor. Bugün hem NATO zirvesinde hem de daha sonra resmi ziyaretlerde kullanılacak Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını aştık.

"NATO PARLAMENTER ZİRVESİ İSTANBUL'DA YAPILACAK"

Başkentimize ulaştırma alanında uzun yıllar hizmet edecek yeni bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Yıl içinde ülkemizde tertiplenecek diğer etkinliklerin de başarılı geçmesi için hazırlıklarımız devam ediyor. NATO Parlamenter Zirvesi İstanbul'da yapılacak. Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. toplantısı sonbaharda Ankara'da icra edilecek. Uluslararası Uzay Kongresi ile BM İklim Değişikliği Konferansını Antalya'da tertipleyeceğiz. Bütün bu programları Türkiye'nin büyüklüğüne yakışır şeklinde düzenleyeceğiz."