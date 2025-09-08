Son Dakika... Erdoğan'dan İzmir'de karakola yapılan saldırıya ilişkin açıklama!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bahçelievler'de Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

İZMİR'DE KARAKOLA SİLAHLI SALDIRI

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"İzmir'de hepimizi sarsan acı haber aldık. Fail olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır, bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun diyorum.

Menfur saldırıda şehit olan polis başmüfettişi Aydemir ile polis memurumuz Akın'a Allah'tan rahmet, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu yılki eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin temasını aile ve yeşil vatan olarak belirledik. İklim, çevre ve aile odaklı bu takvimden ötürü hem Milli Eğitim Bakanlığımızı hem de Tarım ve Orman Bakanlığımızı tebrik ediyorum.

Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık.

Laboratuvarlarımızı 21 bin 849'dan 49 bin 666'ya yükselttik. Bilim ve sanat merkezlerimizin sayısını son 22 yılda 20 kat artırarak 364'e çıkardık.

Şartlar ne kadar değişirse değişsin, tarih boyunca başarıya giden yol hep aynı olmuştur.

Merak ilmin ve bilginin anahtarıdır. Çocuklarımızın merak etmesi, öğrenmenin en önemli lokomotifidir. Soran, sorgulayan, araştıran, yeni buluşlar peşinde koşan ve elbette hayal kuran nesillerin önünü ne kadar açabilirsek o kadar başarılı olabiliriz. Gençlerimizin başımıza yeni icat çıkarması tenkit edilecek değil, bilakis takdir edilecek bir davranıştır."