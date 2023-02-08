Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Depremlerde can kaybı 9 bin 57'ye yükseldi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 18:20

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 19:30

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem 10 kentte ağır yıkıma yol açtı. Erdoğan da deprem bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Hatay'da konuşan Erdoğan, 9 bin 57 yurttaşımızın yaşamını yitirdiğini ve 52 bin 979 kişinin de yaralandığını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Depremin yaşandığı andan itibaren kurumlarımız harekete geçerek vatandaşlarımızın yardımına koştular. Şüphesiz ki işimiz kolay değildi. Yaklaşık 13 buçuk milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan bu depremin yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi.

Elbette eksiklikler var. Şartlar çok açık net ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Devlet millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız.

"SORUMLULUĞUM OLMASA FARKLI KONUŞURUM"

Böyle bir dönemde hâlâ basit siyasi çıkar uğruna çirkef bir şekilde hâlâ burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben hazmedemiyorum. Bunun yanında da üzerinde bulunan makamından sorumluluğu olmamış olsa ben bugün böyle konuşmam çok farklı konuşurum. 1 yıl içerisinde hedefimiz Malatya'da Elazığ'da daha önce Bingöl'de olduğu gibi biz bu işi yaparız. Biz bu konularda kendimizi ispatlamış bir hükümetiz. Hatayımızda da bunu yapacağız. Şu anda AFAD'ın bütün çadırlarıyla il, ilçeler depremzedelerin emrine amade kılınmış vaziyette ve çalışmalar buralarda sürdürülüyor. Toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak Hatay'da bir asker, jandarma göremedik gibi iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Ama bu şerefsizlerin ağzına meze yaptırmayız.

Şu anda Türkiye genelindeki vefat sayısı 9 bin 57. Hatay'daki vefat sayımız şu an itibarıyla 3 bin 356. Yaralı sayısı ülke genelinde 52 bin 979. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444."