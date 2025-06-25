Son Dakika... Erdoğan Hollanda'da: 'Eurofighter' ve 'F-35' açıklaması!

NATO Zirvesi için Hollanda'da bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Uluslararası gündemi domine eden olayların hemen hepsi Türkiye'nin yakın çevresinde yaşanıyor. Ülkemizi tüm bu krizlerin uzağında tutmaya gayret ediyoruz.

(NATO Zirvesi) Konsey oturumunda savunma harcamalarımızı 10 yıllık sürede gayri safi yurt içi hasılalarımızın yüzde 5'i düzeyine çıkarmayı kararlaştırdık.

Müttefikler arasındaki savunma sanayii ürünlerinin ticaretinde engellerin kaldırılmasına yönelik anlayışın ittifak belgelerine yansıtılmasına öncülük ettik.

Ukrayna'daki savaşın bölgesel ve küresel etkileri oldu. Türkiye olarak savaşın adil ve sürdürülebilir barışla sonlandırılması için çabalarımızı sürdürüyoruz.

Lahey'de terörle mücadelenin ancak müttefiklerin samimi dayanışmasıyla başarılabileceğini vurguladım. Zirve bildirisine bu tehdidin yansıtılmasını sağladık.

Üye olmayan müttefiklerin Birliğin (AB) savunma sanayii girişimlerine tam olarak dahil edilmesinin tüm Avrupa'nın menfaatine olacağını vurguladım.

(Rusya-Ukrayna) Ateşkes ve kalıcı barış için bir fırsat penceresinin aralandığı kanaatindeyim.

İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'deki insani trajedi, insani felakete dönüşmüş durumda. Vicdan sahibi hiçbir insan böyle bir vahşete sessiz kalamaz.

Bölgedeki tüm ülkeler gibi İsrail'in de güvenliği komşularının istikrarından, huzurundan ve refahından geçmektedir.

(İsrail-İran) En son askeri tırmanma bölgemizi çok ciddi risklerle karşı karşıya bıraktı. Krizin ilk anından itibaren yoğun diplomasi trafiği yürüttük.

İran'la sorunların kalıcı çözümü diplomasi ve müzakere ile mümkündür. Bölgemiz, savaşla, yıkımla hiçbir yere ulaşılamayacağının örnekleriyle doludur.

(İsrail-İran) Ateşkesin kalıcı sükunete tahvil edilmesini ümit ediyoruz. Orta Doğu'da barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.

(Eurofighter) Gerek İngiltere gerek Almanya ile görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz ve bu konuda olumlu gelişmeler var.

İsrail'i, Gazze'de şu ana kadar takındığı tavırdan vazgeçmeye davet ediyoruz.

F-35 konusunu görüştük. F-35 konusunda 1 milyar 300-400 milyon dolar ödeme yaptık ve F-35'leri alma noktasında Sayın Trump'ın da iyi niyetli olduğunu gördük."