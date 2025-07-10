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Son Dakika... Erdoğan ile Bahçeli arasında Saray'da sürpriz buluşma

Son Dakika... Erdoğan ile Bahçeli arasında Saray'da sürpriz buluşma

10.07.2025 15:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Erdoğan ile Bahçeli arasında Saray'da sürpriz buluşma

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Saray'da kabul etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

AKP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" bilgisi verildi. 

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Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN'I İŞARET ETMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, TBMM'de yaptığı grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değerli arkadaşlarım. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Dolayısıyla devletin başı terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmekle mükelleftir. O sebepten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çabalarında her daim yanında ve arkasında olacağız. Onu yalnız bırakmayacağız. Terörsüz Türkiye'yi yeni yüzyılın taşlandırarak Türkiye'ye şeref katacağız."

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Bahçeli #Saray