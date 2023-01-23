Son Dakika: Erdoğan’dan seçim tarihi açıklaması

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 18:45

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 18:45

Kabine Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da toplandı. Toplantı 3 saat 10 dakika sürdü. Erdoğan açıklama yapıyor.

Erdoğan, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023’ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz. Meclis'te gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız" dedi.

Avrupa ile Türkiye'yi kıyaslamayı ihmal etmeyen Erdoğan "Paris'teki metronun çatısı akıyor. Paris'e gitmeyenlerin haberi yok" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün Recep ayına, 21 Şubat’ta Şaban ayına ve 23 Mart’ta Ramazan ayına kavuşuyor, 21 Nisan’da Ramazan Bayramı’na 28 Haziran’da kurban bayramına vasıl oluyoruz.





Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihi olan 18 Haziran'ı hem Kurban Bayramı arifesi ve hac dönemine hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine hem de ilk ve ortaöğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk.





Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılamanın yanı sıra millî iradenin en yüksek katılımla, en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023'ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz. Meclis, 5’te 3 çoğunlukla karar alamazsa Cumhurbaşkanı olarak kararı ben alacağım.





Güncellemenin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçim cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin birlikte seçilmesini sağlayan ikinci seçim olacaktır. Bu seçim dönemini milletimiz yeni bir fırsata çevirmenin gayreti içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ülkemizi dünyanın müreffeh ülkeler seviyesine çıkmasını hedefliyoruz.





Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin krizlerle sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin güçlü duruşunu kabul etmek istemeyenler olacaktır. Eser ve hizmet alt yapısı sağlam, askeri ve teknolojik imkanları olan Türkiye'yi kabul etmeyenler sonuna kadar direnecektir. Ancak biz istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkabileceğimizi cümle aleme ispatladık. Geçmişte krizler içinde boğulan Türkiye'den, krizleri fırsata çeviren bir Türkiye haline getirdik. Siyasetimiz, geçmişle kıyas edilmeyecek bir olgunluk seviyesine ulaştı. Ekonomimiz, küresel operasyonlara rağmen, dünyanın takdirini kazanan bir yere geldi. Hamd olsun, potansiyelimiz ve imkanlarımız hepsinin üstesinden gelecek imkanlara sahiptir.





Geçtiğimiz pazartesi günü merhum Şule Yüksel Şenler hanımefendi adına kurulan vakfın hizmet binasını açtık. Aynı gün Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi yaptık. Salı günü İran Dışişleri Bakanını konuk ettik. Çarşamba günü grup toplantımızda savunma sanayimize olan saldırıları değerlendirdik.





Cuma günü Ukrayna devlet başkanı Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptık.Cumartesi günü Bursa'da verimli bir gün geçirdik. Emniyetten resmi rakamı istedim. Katılanların sayısı 120 bini bulduğunu söylediler. Ardından gençlerle coşku dolu bir akşam geçtik. Pazar günü İstanbul'da Kağıthane'den İstanbul Havalimanını ulaşımı konforlu bir hale getirecek bir projenin açılışına katıldık. Paris'te bile yok. Paris'teki metronun çatısı akıyor. 'Bunun kaptanı yok mu?' diye soruyor, bilmiyor ki biz şu ana kadar 10 tane kaptansız metro yaptık.





Bizim fiillerimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Boğazın altından metro geçeceğini kim hayal ediyordu? Bunu biz başardık. Sizin geçmişimizden bu yana kaç tane köprü yaptınız? Biz Yavuz Sultan, Osman Gazi Köprülerimizi yaptık. 18 Mart Çanakkale Köprüsü bir finaldir. Biz Gelibolu'da yeri geliyor 24 saat bekliyorduk. Şimdi köprüden 6 dakikada geçiyorsun. Biz AK Parti olarak Cumhur ittifakı olarak bunu başardık. Bunlar belki o köprülerden de geçmiyordur.

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