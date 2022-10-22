Son Dakika... Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Milletimiz FETÖ’cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu "Milletimiz FETÖ’cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez" sözleriyle hedef aldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim" programında konuştu.
Erdoğan yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak "Milletimiz darbecilerle anlaşıp tanların arasından sıvışanlara emanet vermez. Milletimiz FETÖ'cülerle benzin istasyonunda hamburger yemek için 10 bin km yol gidenlere yüz vermez" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
- Geçmişte tedirginlik duyulan sokaklar artık gençlerin sesiyle şenlendi, güzelleşti. Birileri AK Parti'de "gençlik yok" diyor. İşte gençlik burda. Siz gençlerimizle bir araya geldiğimizde gönlümüz gençleşiyor, ruhumuz gençleşiyor. İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye seçim kampanyasıyla gençlerimizle birlikte seçimlere kadar durmaksızın yolumuza devam edeceğiz. Türkiye yüzyılının ilhamı da, geleceği de sizlersiniz.
- Biz seçimden seçime millete giden bir parti olmadık. Her günümüz seçim günüdür. Seçimler bizim için ahit yenilemedir. Milletimiz darbecilerle anlaşıp tanların arasından sıvışanlara emanet vermez. Milletimiz FETÖ'cülerle benzin istasyonunda hamburger yemek için 10 bin km yol gidenlere yüz vermez. Milletimiz benim orduma, benim ordumun askerine hakaret eden bu malum anamuhalefete ve diğerlerine seçimlerde en güzel şekilde dersini verecektir.
- Hiçbir imkan bu millete altın tepside sunulmadı.
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