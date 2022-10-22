Son Dakika... Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Milletimiz FETÖ’cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez

22 Ekim 2022 Cumartesi, 18:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim" programında konuştu.

Erdoğan yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak "Milletimiz darbecilerle anlaşıp tanların arasından sıvışanlara emanet vermez. Milletimiz FETÖ'cülerle benzin istasyonunda hamburger yemek için 10 bin km yol gidenlere yüz vermez" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar: