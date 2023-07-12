Son dakika... Erdoğan: İsveç terörle mücadele konusunda yol haritası sunacak

Yayınlanma: 12.07.2023 - 18:03

Güncelleme: 12.07.2023 - 19:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Rusya-Ukrayna savaşında 504. günü geride bırakıyoruz. Türkiye olarak savaşın sona ermesi için yoğun çaba harcıyoruz.Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni başarıyla uyguladık. Savaş gemilerinin geçişine izin vermedik.

TAHIL ANLAŞMASININ SÜRESİ

Yaptığımız görüşmeler neticesinde tahıl anlaşması iki kez uzatıldı. 17 Temmuz'da süre doluyor. Sürenin uzatılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Zelenski sürenin uzamasından yana, Putin'in de önerileri var. Bu önerileri de dikkate alarak çözüm odaklı çalışıyoruz. Savaşın kazananı barışın da kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış umutlarını yeniden yeşertmek istiyoruz.

İSVEÇ İLE YOL HARİTASI

İsveç'in üyelik süreciyle ilgili atılacak adımları tespit ettik. İsveç, 3'lü muhtırada uygulanmasını içeren bir yol haritası sunacak. İsveç, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine ve vize serbestisine aktif destek verecek.

Erdoğan'dan 'İsveç'e verdiğiniz destek, AB üyeliğinin başlangıcı mı?' sorusuna ilginç yanıt: Ağzın bal yesin — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 12, 2023

'ONAY MAKAMI TBMM'DİR'

İsveç üyeliğinde karar TBMM'nin. İsveç terörle mücadelede yol haritasını sunacak. Somut adımlar atacaklarına eminim. Bir yol haritası mevcut. İsveç makamları bu yol haritasını bize sunacaklar. Biz de bunu TBMM Başkanlığı'na sunacağız. Onay makamı Meclis'tir. Meclis'ten sonra benim onayıma gelir. Bir an önce sürecin bitmesini istiyoruz."

'VİZE SERBESTİSİ' AÇIKLAMASI

Biz bunu tüm liderlerle görüştük, en son Von der Leyen ile de görüştük, kendilerinden olumlu bir yaklaşım bekliyoruz. Temenni ederim ki yarın Brüksel'de yapılacak görüşmelerde ele alınacak."

SORU-YANIT BÖLÜMÜ

Açıklamalarının ardından soru-yanıt bölümüne geçildi. Bir gazetecinin, "AB sürecinden bahsettiniz; insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü konularında yeni reformlar öngörüyor musunuz?" sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Bu soruda şunlar yatıyor. Görüyorum ki Türkiye'yi tanımıyorsunuz. Türkiye'nin demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok. Dünyada yüzde 90'a yakın bir katılımla Seçim yapıldığını hangi ülkede gördünüz. Kaç tane ülke var. Parmak sayılarını bulmaz. Bizim son seçimimiz yüzde 88 ile neticelendi. Ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler noktasında eksik olan hiçbir şey söz konusu değil.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ

İsveç bize bir yol haritası sunacak. Bizde bunu TBMM Başkanlığı'na sunacağız. 7 maddelik draftı bizler Meclis'imize göndereceğiz. Meclis açıldığı zaman süratle bu sözleşmeyi değerlendireceğiz. Onay makamı olan Meclis'ten geçtikten sonra da benim onayıma gelir. Bizler yakından takip edeceğiz. Bir an önce de bu sürecin bitmesini istiyoruz.

ZELENSKİ İLE GÖRÜŞME

"Bize böyle bir talep gelince biz de olumlu yaklaşım sergileyelim dedik ve 6 Azok komutanını teslim etmiş olduk. Ağustos ayında Putin'le yüz yüze görüşmemiz olacak. Orada da bunları yeniden ele alacağız."

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS'LE GÖRÜŞME

"Bugün Miçotakis ile görüşme yaptık. Düşman kazanmak gibi bir hedefimiz yok. Erdoğan'ın hedefi düşmanları artırmak değil dostları artırmaktır. Bugüne kadar da bunu yaptık. Bugünkü görüşmemizde de bu dostluğumuzu daha nasıl güçlendireceğiz onun görüşmesini yaptık. Bugünkü görüşme bunun temellerinin yeniden atıldığı bir görüşme oldu. F-16'lar bu istikamette kullanılması söz konusu olamaz bugüne kadar olmadığı gibi."

F-16 ALINACAK MI?

"Sayın başkanın bize ifade ettiği konu onlarda da Kongre bağlayıcı. Kendisi elinden geçen her şeyi yapacağını söyledi. Sürecin takipçisi olacağını belirtti. Umutlu olduğunu söyledi. Ben de her zamankinden daha umutluyum."