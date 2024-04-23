Son Dakika... Erdoğan, Özgür Özel ile görüşme için tarih verdi!
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’in kendisiyle görüşme talebi olduğunu belirterek, "İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin olarak açıklama yaptı.
TBMM’nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, CHP lideri Özel'in kendisiyle görüşme talebi olduğunu ifade etti.
Erdoğan, "Özgür Özel'den görüşme talebi geldi. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Böyle ayak üstü olmaz" ifadesini kullandı.
KISA SÜRE GÖRÜŞTÜLER
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, CHP Lideri Özgür Özel'i TBMM'de resepsiyonun yapıldığı tören salonunun bitişiğindeki mermerli salonda çay içmeye davet ettiklerini söyledi. Erdoğan ile Özel arasında ilk görüşme gerçekleşmiş oldu. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.
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