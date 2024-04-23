Son Dakika... Erdoğan, Özgür Özel ile görüşme için tarih verdi!

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’in kendisiyle görüşme talebi olduğunu belirterek, "İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz" dedi.

DHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 20:45
Son Dakika... Erdoğan, Özgür Özel ile görüşme için tarih verdi!
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin olarak açıklama yaptı.

TBMM’nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, CHP lideri Özel'in kendisiyle görüşme talebi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Özgür Özel'den görüşme talebi geldi. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Böyle ayak üstü olmaz" ifadesini kullandı.

KISA SÜRE GÖRÜŞTÜLER

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, CHP Lideri Özgür Özel'i TBMM'de resepsiyonun yapıldığı tören salonunun bitişiğindeki mermerli salonda çay içmeye davet ettiklerini söyledi. Erdoğan ile Özel arasında ilk görüşme gerçekleşmiş oldu. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.


Son dakika haberleri Recep Tayyip Erdoğan haberleri Özgür Özel haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Erdoğan, Özgür Özel ile bir araya geldi!

Son Dakika... Erdoğan, Özgür Özel ile bir araya geldi!
Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi

Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi
CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasına ilişkin parti içinden önerileri dinledi: Samimiyet beklentisi

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasına ilişkin parti içinden önerileri dinledi: Samimiyet beklentisi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan ile Özel arasındaki ilk temas Meclis resepsiyonunda gerçekleşti: İlk çay sohbeti

Erdoğan ile Özel arasındaki ilk temas Meclis resepsiyonunda gerçekleşti: İlk çay sohbeti
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu
Bakan Mehmet Özhaseki itirafını yuttu: 'Utanmadan karşısında duruyorlar'

Bakan Mehmet Özhaseki itirafını yuttu: 'Utanmadan karşısında duruyorlar'
Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı

Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı
'Küflü çikolata' paylaşımıyla gündemdeydi... Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa etti

'Küflü çikolata' paylaşımıyla gündemdeydi... Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa etti
Metro İstanbul’dan duyurdu: Metro Hattı’nda eğitim seferi sırasında kaza!

Metro İstanbul’dan duyurdu: Metro Hattı’nda eğitim seferi sırasında kaza!
AKP’de tasfiye hazırlıkları: ‘3 bakan haricinde…’

AKP’de tasfiye hazırlıkları: ‘3 bakan haricinde…’
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu