Son dakika... Erdoğan, Putin'le görüştü
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırıları ele alındı.
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