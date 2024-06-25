Son dakika... Erdoğan, Putin'le görüştü

Yayınlanma: 25.06.2024 - 14:59

Güncelleme: 25.06.2024 - 15:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırıları ele alındı.