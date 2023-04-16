Son dakika... Erdoğan, Şanlıurfa'da anahtar teslim töreninde konuşuyor
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni’nde konuşuyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'yi yüzde 40 gösteren MetroPOLL anketinde hata
- Çağlayan'dan 'Özür Dilerim' filmine sert eleştiri
- Felakete 'rahmet' dedi: AKP'liler alkışladı
- Ahmet Hakan'dan Kızılay Başkanı Kınık'a çağrı
- Kılıçdaroğlu'nun o ziyaretinin sırrı!
- Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti
- 'Kaç kişinin hakkı yendi?'
- Seçim sonrasına hazırlık: Bahçeli'nin B planı
- Cumhurbaşkanlığı'ndan yazı gitti...
- Bir 'dinci vakıf' daha kuruldu