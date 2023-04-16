Son dakika... Erdoğan, Şanlıurfa'da anahtar teslim töreninde konuşuyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni’nde konuşuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2023 - 18:15
Son dakika... Erdoğan, Şanlıurfa'da anahtar teslim töreninde konuşuyor
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