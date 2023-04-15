Numan Kurtulmuş'tan ABD Büyükelçisi Flake'e Kılıçdaroğlu tepkisi

Yayınlanma: 15.04.2023 - 18:17

Güncelleme: 15.04.2023 - 18:17

AKP'li Kurtulmuş, Azerbaycan'dan gelen Yeni Azerbaycan Partisi heyetiyle AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantı da Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov, yaklaşan seçimlerde AKP'ye destek vereceklerini açıkladı. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da bir açıklama yaptı. Kurtulmuş ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Büyükelçisi Jeff Flake ile ilgili soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kastettiği; bir Cumhurbaşkanlığı seçimine giriyoruz, bir yarışa giriyoruz. O yarışta Sayın Kılıçdaroğlu da aday Sayın Cumhurbaşkanımız da aday. Cumhurbaşkanımız aday olmakla birlikte aynı zamanda şu anda ülkenin cumhurbaşkanı. Böyle bir ziyaret yapıyorsan, niye ülkenin Cumhurbaşkanını ziyaret etmiyorsun? Niye önce buradan başlamıyorsun, manasında söylenmiş bir sözdür.

Sayın Cumhurbaşkanımıza gitmeden, Kılıçdaroğlu'na gitmesi açıkçası; bir yerde bir taraf tutma ya da bir şekilde tarafını belirleme gibi bir pozisyon ortaya çıkarmıştır. Cumhurbaşkanımızın eleştirisi bunadır. Yoksa zaten Sayın Büyükelçi burada kendi misyon faaliyetleri çerçevesinde görevine devam ediyor. Kastedilen şey bizatihi burada Amerikan Büyükelçiliği'nin varlığı değil. Kastedilen şey; Cumhurbaşkanlığı yarışında Amerikan Büyükelçisi'nin biraz da taraf tutarmış gibi muhalefetin adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip, ülkede cumhurbaşkanı olan ve yeni dönemde cumhurbaşkanı adayı olan sayın cumhurbaşkanımızdan başlamamış olmasıdır."

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor Bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanıdır" demişti.

ABD, Erdoğan’ın tepkisini çeken ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında görevli büyükelçilerinin, tüm taraflara görüşmesinin rutin olduğunu belirterek şunları kaydetmişti:

"Yurtdışında görevli ABD Büyükelçileri, görev yaptıkları ülkelerdeki gelişmeleri anlamaya yönelik rutin diplomatik görevlerinin bir parçası olarak hükümet üyeleri, basın, çeşitli siyasi partiler, sivil toplum ve diplomatik meslektaşlarıyla düzenli olarak bir araya gelmekte. Aynı durum Türkiye'de, Büyükelçi Flake için de geçerli."