Son Dakika... Erdoğan: Seçimlerden sonra gündeme getireceğiz

Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:33

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Danıştay Başkanlığı 155. Kuruluş Yıldönümü Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında "Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya kavuşturmak istiyoruz" diyen Erdoğan, "Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem meclisimizin gündemine taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

" -Danıştay'a emeği geçenleri yad ediyorum. Teşkilatımız kurulduğundan bugüne sürekli gelişerek hizmet vermeyi sürdürmüştür. Her ne kadar vesayet dönemi hayali ve hevesiyle yargı kurumlarımıza saldıranlar varsa da artık bu taktik yöntemlerine kimse itibar etmiyor.

- Yargı ile yürütme arasındaki ilişkiler dünyanın her yerinde tartışmalara konu almaktadır.

-Ülkemizde bu tartışmalar kurumları yıpratıcı olmuştur. Milletimiz kendi adına karar veren yargı kurumlarına giderek daha fazla güvenmekte.

-Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya kavuşturmak istiyoruz. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem meclisimizin gündemine taşıyacağız.

-Son 21 yılda bu ülkede her ne yapılmışsa gerisinde asırlık demokrasi ve kalkınma eksikliklerimizi telafi etme çabası vardır. Biz dirayetli ve kararlı duruşumuzla milletimizin desteğini hep yanımızda tutmayı başardık. 15 Temmuz gecesi bir şey söylemiştim; biz milletin üzerinde bir güç tanımıyoruz. Bu güç bizi vesayetin cenderesinden kurtardığı gibi darbecilerin silahlarının namlularına da göğsünü siper etti. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedefi bu olacaktır."