Prof. Dr. Babuşçu: Erdoğan seçilirse kur seviyesi yıl sonuna kadar 29’a ulaşabilir

Yayınlanma: 10.05.2023 - 11:23

Güncelleme: 10.05.2023 - 14:10

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, BirGün’e seçim sonrası döviz kuru beklentilerine ve KKM’nin akıbetine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“ERDOĞAN SEÇİLİRSE KUR SEVİYESİ 29’A KADAR ULAŞABİLİR”

Seçim sonrası döviz kurlarıyla ilgili tahminlerin 21 liradan 71 liraya kadar uzandığını söyleyen Prof. Dr. Babuşçu, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi durumunda döviz kurlarının üzerindeki baskının kaldırılmasının zorunlu bir hal alacağı görüşünde:

“Böyle olursa kurların 25-26 seviyelerine doğru çıkacağını tahmin ediyorum. Maksimum seviyeye yıl sonuna kadar çıkacağını ve 29 liraya kadar ulaşacağını düşünüyorum. Bu da enflasyon olarak geriye dönecek. Döviz kurunun bu seviyelere yükselmesi yıl sonu enflasyonuna 20-30 puan etki eder.”

“YABANCI SERMAYE BEKLENTİ İÇERİSİNDE”

Millet İttifakı’nın seçimi kazanması durumunda kurlarda olabilecekleri aktaran Babuşçu “Ben kurların aynı seviyelerde kalacağını düşünüyorum. 19,00-21,00 arasında konumlanacaktır. Yabancı sermaye ciddi beklenti içinde. Millet İttifakı hükümeti kurduktan sonra iki yıllık ekonomi programı açıklayacak. Bununla yabancı sermaye girişlerinin başlayacağını düşünüyorum. Kendileri de 300 milyar dolarlık bir yabancı sermaye girişinin olacağından bahsediyor. Ancak bu para bir anda gelmez. İki, üç yıllık bir süreçte gelir. Bu girişlerle döviz kurunda aşağı yönlü bir baskı yapacaktır” diye konuştu ve ekledi:

“15 LİRAYA İNECEK BEKLENTİSİ GERÇEKLEŞMEZ”

“Fakat “döviz kuru 15 liraya inecek” beklentisi de gerçekleşmez. Eğer gerçekleşirse kurun 30 liraya yükselmesinden daha kötü bir senaryo olur. İhracat yarıya iner, ithalat üç katına çıkar. Cari işlemler açığı finanse edilemez bir boyuta gelir. Ciddi bir kriz içinde kriz daha yaşarız. Merkez Bankası bu durumu önlemek için bir baraj çeker ve kur bu seviyeye düşmesi önlenir. Merkez Bankası’nın baraj çekme amacı kurların düşmesini engellemek kadar rezervlerin artmasını da sağlamak olacaktır. Şu an Merkez’in rezervleri eksi seviyede. Türkiye Cumhuriyeti rezervlerinin 50-100 milyar dolar civarında olması lazım. Bu nedenle kurların 19-21 seviyesinde kalacağını tahmin ediyorum.”

“KILIÇDAROĞLU’NUN KUCAĞINA BIRAKILMIŞ BİR ATOM BOMBASI”

“Dövizi tutmak için KKM diye bir ucube yarattılar. Vatandaşın o zaman yatırdığı döviz tutarı kadar dövizi var elinde şu an. Hiçbir getirisi yok” ifadelerini kullanan Babuşçu, bu sistemden çıkmanın nasıl olması gerektiğini şu şekilde anlattı:

“Millet ittifakı iktidara gelirse bu uygulamaya son vereceğini söylüyor. Yalnız acele edip, apar topar son verirlerse ciddi bir tehlike. KKM, Kılıçdaroğlu’nun kucağına bırakılmış bir atom bombası. Her an patlayabilir. Nasıl ki bomba imha uzmanları, bir bombaya büyük titizlikle yaklaşıyor, tüm önlemlerini alarak bombayı imha ediyorlarsa bu titizlikle yaklaşıp bombanın imha edilmesi gerekiyor. Peyder pey, kademeli tasfiye edilmesi gerekiyor. Çünkü buradaki 100 milyar dolar civarındaki tutarın hepsinin dövize gitmemesi lazım. Çok planlı gidilmesi lazım. Politika faizinin gerçekçi bir seviyeye gelmesi gerekir. Enflasyon hedefinin ilk aşamada yüzde 25 olacağını söyleniyor. Sonra üç yıl içinde tek haneye geçilecek. Bu hedef koyulduktan sonra politika faizinin 25-30 arasında olması lazım.”