Son Dakika... Erdoğan, sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı: Fiyatlar belli oldu

13 Eylül 2022 Salı, 14:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Tarihimizin en büyük sosyal komut projesine öncülük eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’mizi tebrik ediyorum.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de asırlık hizmetlerle, eserlerle buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal dahi edemeyeceği bir atılımla, yüzde 90’ı sosyal konut olmak üzere tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik. Ülkemize çağın tüm ihtiyaçlarıyla donatılmış dev hastaneler, on binlerce işyeri, kamu binası, Avrupa standartlarının da fevkinde statlar, her kesimden insanımız için sosyal tesis kazandırdık.

BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR

Ülkemizin her yerinde, yüz binlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve işyerinin inşa sürecini başlatıyoruz.

Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz.

Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir.

Bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir.

Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin işyeri yapmak.

Sosyal konut sayısını 2 milyona, oturan sayısını 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin ismini 'ilk evim', 'ilk işyerim' olarak belirledik.

2+1 ve 3+1 KONUT FİYATLARI BELLİ OLDU

Vatandaşlarımız toplam 608 bin TL'ye sahip 2+1 fiyatlı konutlarımıza aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konut fiyatı 850 bin lira. 3 bin 187 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak.

İŞYERİ VE ARSA

İşyerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız. Proje kapsamındaki arsalardan ilk gruptakilerin 350 ila 500 metrekare müstakil, ikinci gruptaki arsaların ise hisseli parsellerden oluşacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Öte yandan, sosyal konut projesine başvuru şartları belirlenmişti.

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

GENÇ KATEGORİSİNE 1991 EYLÜL'DEN SONRA DOĞANLAR MÜRACAAT EDEBİLECEK

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül'den sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkânı getirilecek.

ARSA KAMPANYASINA ARSASI OLAN BAŞVURAMAYACAK

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.''