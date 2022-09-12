TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?
TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler?
TOKİ sosyal konut projesine başvurmak isteyen yurttaşlar proje ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal konut projesinin başvuru şartları belirlendi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz." ifadesiyle duyurduğu projenin ayrıntıları belli oldu. Proje, vatandaşların kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi olmasını amaçlıyor. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.
TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
- Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.
- Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.
- Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.
- Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ Sosyal Konut projesi ayrıntıları 13 Eylül Salı günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.
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