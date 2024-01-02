Son dakika... Erdoğan Süper Kupa krizine ilişkin konuştu: Suudi Arabistan'a toz kondurmadı!
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanırken iptal edilen Süper Kupa finalinde yaşanan krize ilişkin konuştu. Erdoğan, "İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet bu nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programında konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:
"Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi olan, turizmi baltalamaya yönelik kampanya yürütüldüğünü gördük. Şimdi benzer bir durumun spor üzerinden gerçekleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz.
Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet liderleri de bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllülük yapmaktadır. Bu nefret siyasetinin kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüf değildir.
Türkiye'ye ve çıkarlarına sinsi bir girişim, açık bir operasyon var. Bu oyunu boşa çıkaracağız.
En büyük baş ağrımız enflasyonun tetiklediği hayat pahalılığı, enflayon hala yüksek devam ediyor. Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz.
2023 yılı sancılı bir yıl oldu. 6 Şubat depremlerinin olumsuz sonuçları ile mücadele ettik. 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan tabii afetin altından kalkmak kolay değil. Türkiye’nin milletinin yaralarını sarmakta elde ettiği başarıyı dünyada hiçbir ülke başaramazdı.
Depremin ihracatımıza etkisi eksi 6 milyar doları buluyor.
Dost Japon halkına geçmiş olsun dileklerimi ilettim, iletiyorum.
2023 ihracatımız, geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır."
AYRINTILAR GELİYOR...
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