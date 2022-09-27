Son Dakika: Erdoğan: Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükseltmekte kararlıyız

27 Eylül 2022 Salı, 18:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programına katıldı.

Erdoğan, yılbaşında yapılacak maaş artış oranlarına ilişkin, gelirlerde 'ciddi artış' yapılacağını söyledi. Erdoğan, "Asgari ücretten memur, emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı kaybı gidermekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programında açıklamalarda bulundu.

MERSİN'DE GERÇEKLEŞEN SALDIRI

Burada yaptığı konuşmada, Mersin'deki saldırıya ilişkin de konuşan Erdoğan, "Dün Mersin'de yaşanan hadiseyi gördük. İki terörist kadını kimler istismar ediyor, malum, parlamentoda olan parti. Bu iki kadın kendilerini patlatıyorlar, ölüyorlar. Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkaması yaptınız da bu kadınlar bu hale geldi" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: "Polisevimizi imha etmeye kalktılar. Bunlar hangi yüzle milletimiz karşısına çıkıp kendilerini anlatacaklar?' Hangi yüzde biz demokratız, özgürlükçüyüz diyecekler? Hangi yüzle?" dedi.

Erdoğan ayrıca, Mersin'deki saldırıyla ilgili ismini vermeden HDP'yi hedef göstererek "İki kadın teröristi kimler istismar ediyor, malum parlamentoda olan parti. Bu nasıl bir anlayış ki bu iki kadın kendilerini batıl dava için feda etti" dedi.

YİNE TÜRBANA SARILDI

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Sadece başörtüleri sebebiyle kızlarımızın polis coplarıyla inletildiğini yok sayamayız. Bu ülkenin hiçbir kurumunda başörtü sebebiyle kadınlarımıza zulmedilemez. O dönem bitti, bunu biz başardık. Bu beşeri yanlışları inancımıza mal etmek yanlıştır.





Türkiye’nin 85 milyon vatandaşının kadını erkeğiyle, genci yaşlısıyla her bireyinin emeğine ihtiyacı var. Milli Mücadele’de cepheye cephane taşıyan kadınımızdaki ruh neyse bugün evinde, iş yerinde hayatın farklı alanlarında kendisi ailesi için çalışan kadınlarımızın gayreti de aynıdır.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Halihazırda ülkemizin tüm illerinde, ilçelerinde, mahallelerinde, hanelerinde AK Parti davasını milletimize anlatan hanım kardeşlerimizin her birine şahsım, eşim, milletim adına teşekkür ediyorum.AK Parti, Türk siyasi hayatında en etkin kadın teşkilatını kuran, kadınlara en çok yer veren partidir. Dünyada pek çok siyasi parti, AK Parti'nin kadın teşkilatlanması modelini örnek alarak kendisine uyarlamaya çalışmıştır. 1. parti olarak çıkmamızda kadınlarımızın, bilhassa hanelere girerek yürüttüğü gönül kazanma faaliyetinin çok büyük etkisi vardır. Yaptığımız her reformda, her eser ve hizmette kadınlarımızı yanımızda görmenin verdiği şevkle adımlar attık. Yıllarca dramları ile, mağduriyetleri ile gündeme gelen kadınlarımızı ülkemizin beşeri sermayesinin ana unsuru haline dönüştürdük. Kadını yok saymak, aileden üretime kadar insanlığın geleceğini oluşturan tüm alanların içini boşaltmak demektir.





Artık bu ülkenin hiçbir kurumunda başörtüsü sebebiyle kızlarımıza zulmedilemez. Bunu biz başardık. Kızlarımızın okul kapılarında neler çektiğini iyi biliriz. Artık bu ülkede kızlarımıza başörtü sebebiyle zulmedilemez. O dönem bitti.





Sosyal desteklerde ölçümüzü yoksulluk olmaktan çıkardık. Türkiye Aile Destek Programı'nın bütçesini 40 milyar liraya çıkarttık.

ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ