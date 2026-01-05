Son Dakika... Erdoğan Venezuela sessizliğini bozdu: CHP'ye yüklendi!

2026 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine sonrası açıklamalar yapan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Hangi siyasi görüşten olursak olalım hepimiz şehit kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanın sevdalılarıyız. 86 milyon kardeşiz, ezelden ebede biriz, beraberiz.

Söz konusu Türkiye olunca, Türkiye'nin huzuru, güvenliği, bekası olunca ayrılıklarımızı bir tarafa bırakıp birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz.

Bölgemizi kan deryasına çevirmek için türlü tuzaklar kuranlar, her şeyden önce bizi denklem dışına itmeye çalışacaktır ama biz bu oyunlara gelmeyeceğiz.

Her kim, ne adına olursa olsun milli mutabakat ruhuna zarar verecek bir tavır içindeyse Türkiye'nin rakiplerine hizmet ediyor demektir.

Her kim ortak değerlerimizi hedef alıyor, aramızdaki rabıtayı zayıflatmaya çalışıyorsa Türk milletinin dostu değil, yeminli bir hasmıdır.

Terör belası Türkiye'nin ayağına vurulmuş emperyalist prangadır. DEAŞ'ından FETÖ'süne, DHKP-C'sinden PKK'sına gayrimeşru yapılar aparat olarak kullanılmıştır.

Türkiye dünyanın her tarafında adaleti, meşruiyeti ve uluslararası hukuku savunan ülkelerin en başındadır. Gazze'den Suriye'ye nerede haksızlık, hukuksuzluk, zulüm varsa tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. İlkelerimiz sözkonusu olunca komplekse kapılmayız. Bunu ana muhalefetindeki zat bilmese de Afrika'dan Latin Amerika'ya dostlarımız ve kardeşlerimiz gayet iyi bilmektedir. Ana muhalefet partisinin başındaki zatın neyi savunduğu belli değildir. Son yıllarda bölgemizde cereyan eden hadiseleri ve CHP'nin yaklaşımlarını gözden geçirin. CHP genel başkanının isabetli tek bir öngörüsünü bulamazsınız.

Tek bildikleri hükümetimize karşı çıkmak, bizim ak dediğimize kara, doğru dediğimize yanlış demek. Rusya-Ukrayna krizinin ilk günlerinde karşılarında süklüm püklüm oldukları güç odaklarının işaretiyle hükümetimizi eleştirenler bunlardı. Suriye'nin devrik lideri ülkesinden kaçarken 'Esad'la görüşülmeli' diyenler bunlardı. Can Azerbaycan'ı desteklememize karşı çıkanlar bunlardır. Filistin direnişine terör yaftası vuranlar bunlardı. Yıllarca Türkiye'yi DEAŞ'a destek vermekle suçlayanlar bunlardı. Kendi ülkelerine müdahaleyi savunanları tebrik sırasına girenler bunlardı. Dış politikada omurga, ilke, miilli menfaat nedir bilmeyenler yine bunlardı.

Şimdi çıkmışlar akıllarınca bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bunun adı yüzsüzlüktür. Muhalefet iktidar yıpransın da Türkiye'ye ne olursa olsun mantığıyla hareket edemez. Böyle bir sorumsuzluğun içinde olamaz. Ülkemizden 11 bin kilometre ötede Türkiye'yle yakın dostluk ilişkisi olan ülkede müessif hadise yaşanıyor. CHP genel başkanının aklına ilk gelen bize saldırmak oluyor. Bu patolojik bir halin işareti değilse nedir. İç cephemizin tahkim edilmesine böyle mi destek olacaksınız? Biz tabii ki bunlara kulak asmayacak, çirkin tahriklere gelmeyeceğiz. Bin düşünüp bir söyleyecek, Türkiye'nin menfaatlerini koruyacak ve yücelteceğiz. Bizim üzerimizde milletin emaneti var.

Bizim omuzlarımızda umutlarını büyük ve güçlü Türkiye'ye bağlamış 100 milyonların mesuliyeti var. Sırtımızda yumurta küfesi var. Biz iç politikayı da dış politikayı da ilkelerle yapan, akılla ve vicdanla yapan hükümetiz. Siyasi meşruiyeti ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela meselesinde Türkiye ve dost Venezuela halkı için en doğrusu neyse onu yapmanın gayretindeyiz. Sayın Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu olduğunu göstermiştir. Zor günlerimizde birbirimizle dayanışma içinde olmaya önem ve öncelik verdik.

Ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve uluslararası hukukun çiğnenmesi küresel düzeyde ciddi komplikasyonlara yol açabilecek riskli adımlardır. Hukukun gücü yerine gücün hukukunun egemen olduğu dünyada istikrarsızlık, kriz çatışma eksik olmaz. Türkiye olarak ne bölgemizde ne başka coğrafyalarda kaos, kargaşa ve gerilim olmasını istemeyiz. Uluslararası sistemin kurallara dayalı olarak korunması önemlidir. İlgili birimlerimizin derlediği güncel bilgiler ışığında Venezuela vakasını değerlendirdik. Sayın Trump'la telefonla görüşmemizde ülkemizin hassasiyetini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesinin gerekliliğinin altını çizdik. Türkiye dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir."