YÖK uyarıyor, ilanlar sürüyor: Üniversitelerde ‘kişiye özel kadro’ tartışması devam ediyor!

Üniversitelerde akademik kadro ve sözleşmeli personel alımlarında uzun süredir tartışma konusu olan “kişiye özel ilan” uygulamaları gündemdeki yerini koruyor. Yükseköğretim Kurulu’nun, öğretim üyesi alımlarında “adrese teslim atama” yapılmaması amacıyla mevzuata eklemeler yapmasına ve üniversitelere çok sayıda uyarı yazısı göndermesine karşın, ilan metinlerindeki daraltılmış özel şartlar dikkat çekmeye devam ediyor.

YÖK’ün önceki yıllarda yüzlerce ilanı iptal ettirdiği bilinirken, son dönemde yayımlanan bazı kadro ilanları benzer tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı için açılan Dr. Öğretim Üyesi kadrosunda yer alan özel şartlar dikkat çekti.

Resmi Gazete’de 31 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan ilanda, fonksiyonel rinoplasti uygulamaları kapsamında “elektrikli mikro testere” gibi son derece detaylı bir cerrahi tekniğe ilişkin çalışma aranması dikkat çekti. İlan metninde, bu teknikle yapılmış çalışmaların klasik klinik sonuçlara etkisini değerlendiren yayınlara atıf yapılması, kadronun kapsamının oldukça daraltıldığı yorumlarına yol açtı.

'DİYETETİK KADROSUNDA ÇOK SAYIDA ALAN TEK İLANDA TOPLANDI'

Aynı üniversitede Beslenme ve Diyetetik alanında açılan Dr. Öğretim Üyesi kadrosunda da benzer bir tablo ortaya çıktı. İlanda; beslenmenin uyku zamanı ve kalitesi, diyabet, glikoz metabolizması, ailesel Akdeniz ateşi, mikrobiyota ve klinik hastalıklarda beslenme gibi çok sayıda spesifik konu başlığı tek ilanda sıralandı.

'SAKARYA’DA MYO İLANI DA TARTIŞMA YARATTI'

Sakarya Üniversitesi Ferizli Meslek Yüksekokulu’nda Grafik Tasarım Programı için açılan öğretim görevlisi kadrosu da tartışma yaratan ilanlar arasında yer aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda; grafik tasarımı, tekstil tasarımı, çiçek-örgü-dokuma, görsel algı gelişimi ve el sanatları gibi farklı alanlarda çalışma yapmış olma şartı arandı. İlanda ayrıca adayın tezli yüksek lisans mezunu olması ve yükseköğretim kurumlarında en az beş yıl ders verme tecrübesine sahip olması koşulları da yer aldı.

Farklı üniversitelerde açılan bu kadrolarda, ilan metinlerinin genel akademik yeterliliklerin ötesine geçen, belirli uygulama ve çalışma alanlarını ayrıntılı biçimde tarif eden özel şartlar içermesi dikkat çekti. İlanların bu haliyle, başvurabilecek aday sayısını ciddi biçimde daralttığı görüldü.