Murat Ongun, Yeni Şafak'ın Akın Gürlek röportajına yanıt verdi: Gözde itirafçı Ertan dahil, hepsi yalancı

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, iktidara yakın kimliği ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin manşetine yanıt verdi.

Gazete, 25 Kasım tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile röportaj gerçekleştirmiş ve İBB soruşturmasına dair görüş almıştı.

Gazetenin, "Başsavcı Akın Gürlek Yeni Şafak'a konuştu: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması" manşetine yanıt veren Ongun, "Gözde itirafçı Ertan dahil, hepsi yalancı" dedi.

"ONURUYLA YAŞAYANLAR CEZAEVİNDE"

X hesabından paylaşım yapan Ongun, ilgili röportaja yanıt olarak şunları ifade etti:

"GÖZDE İTİRAFÇI ERTAN DAHİL, HEPSİ YALANCI

Ahmet Sarı (iş insanı): Ertan Yıldız 23.11.2022 - 03.06.2024 arası şirketimizden 63 Milyon TL para almıştır.

Tamer Uygun (iş insanı): İhaleyi kazanmamı istediklerini ancak Ertan Yıldız’ın bunun için 4 Milyon istediği söylendi. 2 Milyon 750 Bin TL’yi verdim.

Eyüp Subaşı (reklamcı): Ertan Yıldız’a elden 5 Milyon TL’yi Kağıthane’deki DAP Yapı’nın otoparkında verdim.

Bayram Yıldırım (Ertan’ın şoförü): Ertan Yıldız’ın evine 2 - 3 günde bir çuvalla para gelirdi.

Ertan ile ilgili anlatılanların sadece fragmanı bu! Ama pek çoğundan suçlanmadı. İftiranın ödülü buydu. Tekrar belirteyim; bu kişiler de dahil, dosyadaki gizli tanık/tanık/itirafçı hepsi yalan beyan vermiştir. Cezaevine girmemek ya da içeriden çıkmak için iftira atmışlardır. Zaten bu paylaşımda adı geçen 5 kişi de serbesttir, onuruyla yaşayanlar cezaevindedir."