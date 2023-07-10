Son dakika... Erdoğan'dan 'AB' şartı: 'Siz Türkiye'nin önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım'

Yayınlanma: 10.07.2023 - 13:13

Güncelleme: 10.07.2023 - 13:22

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği Litvanya’nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili, "Zirvede (NATO) Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇIN..."

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın" diyen Erdoğan, "Biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

* İttifakın caydırıcılık ve savunma yapılanmasını tahkim etmek, Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid Zirvesi'nde aldığımız kararları gözden geçireceğiz. NATO'nun ve müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin bir göstergesi olarak ihdas edilen NATO Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısını da bu vesileyle tertipleyeceğiz.

* Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz. Zirvede, Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım.

"50 YILDIR AB KAPISINDA BEKLETİLEN BİR TÜRKİYE VAR"

* Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülkedir. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi üçlü mutabakatın yerine getirilmesine bağlıdır. Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım. 50 yıldır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var.

"BİZ ÇATLADIKAPI ÜLKESİ DEĞİLİZ"

* Biz Türkiye'yiz. Çatladıkapı ülkesi değiliz. Türkiye NATO'ya karşı üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Zirvede (NATO) Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

Tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Sayın Putin'den önümüzdeki ay bir ziyaret bekliyoruz, eğer Sayın Putin'in ziyareti gerçekleşirse bu konuyu yüzde yüz ele alacağız. Telefon görüşmelerinde de arkadaşlarımız bu konuyu ele alıyor" dedi.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Erdoğan, "İsveç'in terör örgütü PKK konusundaki tutumu aşikar. NATO üyeliği konusunda nasıl bir tutum sergileyeceksiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu konuda nihai karar TBMM'ye ait. TBMM'den geçmedikten sonra ben dedim oldu diyemeyiz."

F-16 KONUSU

"ABD Başkanı Biden ile görüşmenizde F-16 konusu gündeme geldi. Değerlendirmeniz nedir?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Biden, ben elimden gelen her şeyi yapıyorum diyor. Bizden de aynısını istiyor. NATO müttefiki olarak bizim size yapmış olduğumuz ödemeler var biz daha bu ödemenin karşılığını alamadık. Vinius'ta bizim dar kapsamlı bir görüşmemiz olacak, kendisiyle bunları görüşeceğiz. Bu sıkıntıyı temenni ederim ki aşarız. Bunun da İsveç ile ilişkili hale gelmesi bizi üzmekte. Temenni ederim ki sonu hayırlı olur" diye konuştu.